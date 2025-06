Komendant policji zbiera na leczenie. Walczy ze śmiertelną chorobą

„Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie dla wspaniałego człowieka – Dariusza, mężczyzny w średnim wieku, kochającego męża, ojca dwójki dzieci, komendanta policji, oddanego służbie i ludziom” – czytamy w opisie internetowej zbiórki.

Śląsk. Komendant policji zbiera na leczenie

„Niedawno świat Dariusza i jego rodziny zatrzymał się w miejscu – usłyszał diagnozę, której nikt nie chce usłyszeć: glejak – jeden z najbardziej agresywnych i nieprzewidywalnych nowotworów mózgu” – podkreślano.

Organizatorzy zbiórki zapewniają jednak, że policjant nie traci nadziei. Potrzebuje jednak pomocy w zbieraniu środków na nierefundowane terapie wspomagające, leki, rehabilitację, dojazdy oraz opiekę medyczną.

„Nie pozwólmy, by choroba odebrała Dariuszowi to, co najcenniejsze – czas z bliskimi i szansę na pokonanie tej strasznej choroby” – apelują autorzy zbiórki. Według stanu licznika na czwartek 12 czerwca, z wymaganych 300 tys. zł udało się już zebrać około 70 tys.

Policjanci zbierają na leczenie kolegi

Akcję wsparło ponad 1300 osób, a w jej nagłośnieniu z pewnością pomoże artykuł zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej śląskiej policji.

„Nasz kolega walczy z guzem mózgu i nie zamierza się poddawać. Trwa zbiórka na jego leczenie i rehabilitację. Darek i jego rodzina szukają lekarzy i rozwiązań, które pomogą mu w walce z nowotworem. Koszty leczenia są ogromne, więc niezbędna jest pomoc każdego z nas. Pomóżmy naszemu Koledze!” – piszą policjanci.

Podają zarówno link do zbiórki, jak i bezpośredni numer bankowy 76 1020 2313 0000 3002 0026 4788 – PKO Bank Polski z tytułem: „Zbieramy dla Darka”. „Trzymamy kciuki, za Darka, jego rodzinę i za powodzenie w leczeniu. Każda wpłata, bez względu na jej rozmiar, ma ogromne znaczenie, dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie” – podkreślają.

