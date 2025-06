Ponowne liczenie głosów w wyborach? Były szef PKW zaskoczył

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Dokument poparło sześciu członków PKW, jeden był przeciw (szef PKW Sylwester Marciniak) a dwóch wstrzymało się od głosów.

W sprawozdaniu uwzględniono poprawę Ryszarda Balickiego, która mówi o tym, że „PKW stwierdza, że w trakcie głosowania, szczególnie w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania”. Jednocześnie dodano, że „PKW pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyboru prezydenta RP”.

Wojciech Hermeliński nie krył zaskoczenia stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej. Według byłego szefa PKW do tej pory w sprawozdaniu zawsze pojawiała się sugestia dla Sądu Najwyższego.

– To sytuacja bez precedensu. PKW w sprawozdaniu podnosi nieprawidłowości i poważne nadużycia, ale nie przedstawia wniosków do Sądu Najwyższego. W prawodawstwie nie ma limitu, co do liczby protestów, po których SN ma podjąć określone działania – mówił na antenie TVP Info Wojciech Hermeliński. – Może tak być, że SN uzna, iż nie ma gwarancji, że w innych komisjach nie było też nieprawidłowości i nie uzna wyniku wyborów – dodał były szef PKW.

W opinii Wojciecha Hermelińskiego „wszystkie głosy oddane w drugiej turze powinny zostać jeszcze raz przeliczone”. – Z liczeniem głosów poradziłby sobie mały Kazio, bo druga tura wyborów prezydenckich jest najprostsza w tym aspekcie – komentował.

Według byłego szefa PKW „sporym problemem jest fakt, że decyzję o ważności wyborów prezydenckich podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych”. – Składa się ona z „nie-sędziów”, którzy nie zostali powołani prawidłowo. Prezydent może mówić, co chce, ale nie jest Ludwikiem XIV – ocenił.

Rzecznik Sądu Najwyższego poinformował, że do tej pory wpłynęło nieco ponad trzy tysiące protestów wyborczych. Nie wszystkie z nich zostały zarejestrowane.

