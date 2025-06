Wałęsa o „sfałszowanych wyborach”. Wskazał, co należy zrobić

W poniedziałek 16 czerwca mija termin na wnoszenie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborze prezydenta RP. „Od wielu dni analizujemy wyniki wyborów – komisja po komisji. Przeanalizowaliśmy 31 627 obwodowych komisji wyborczych w całej Polsce. Na podstawie tych danych składam osobisty protest wyborczy i Was zachęcam do tego samego. W poniedziałek protest złoży również komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Każdy obywatel może to zrobić – do poniedziałku, 16 czerwca (liczy się data stempla pocztowego)” – napisał Cezary Tomczyk na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Protesty po wyborach prezydenckich. Cezary Tomczyk o „pięciu dowodach”

Wskazał także „pięć dowodów, które pokazują, że te wybory wymagają ponownej weryfikacji, wszędzie tam gdzie wykazane są nieprawidłowości”. Wśród nich wymienił:

„Niewytłumaczalny wzrost głosów nieważnych z podwójnym znakiem »X« tam, gdzie Trzaskowski wygrywał w I turze”,

„Równie drastyczny wzrost dotyczy głosów nieważnych ogółem – z naciskiem na puste karty”,

„800 komisji z podejrzanie wysokim wynikiem Nawrockiego – wyliczone na podstawie modelu UCE Research”,

„W Krakowie i Mińsku Mazowieckim wykryto, że kandydatom przypisano wyniki odwrotnie”,

„Statystyka nie kłamie: 7 przesuniętych głosów na komisję = 442 778 głosów różnicy w skali kraju”.

Lech Wałęsa ostro w najnowszym wpisie. „Wybory zostały sfałszowane”

Głos w sprawie wyborów zabrał też w najnowszym wpisie Lech Wałęsa. „Dla mnie wszystko jest jasne, wybory zostały sfałszowane!” – napisał były prezydent na Facebooku. „Należy powtórzyć wybory, przy wymianie mężów zaufania na przeszkolonych żołnierzy. Mężów zaufania gdzie popełniono podobne pomyłki należy zatrzymać w areszcie na 3 miesiące, wyjaśniając uzgodnione pomyłki. To było zorganizowane działanie!” – czytamy dalej.

„Więc personalnie ktoś to organizował i szkolił. Podejrzewając o przygotowanie tego oszustwa należy zatrzymać na trzy miesiące Kaczyńskiego, Cenckiewicza, Macierewicza. Tak bym postąpił, gdybym miał możliwości” – podsumował Lech Wałęsa.

