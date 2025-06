Siedział w parku. Trafiła go strzała

Wieczorem w piątek 13 czerwca doszło do niebezpiecznego zdarzenia w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Przebywający w parku przy ul. Strumykowej mężczyzna został postrzelony z łuku. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Warszawa Białołęka. Mężczyzna postrzelony w parku z łuku

W rozmowie z TVN24 szczegóły zdarzenia opisała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Warszawa VI.

– Na miejscu patrolowcy zastali rannego w kolano 45-latka. Wyjaśnił on, że siedział na ławce w parku, naprzeciwko mężczyzny strzelającego z łuku do tarczy. Nagle jedna ze strzał trafiła go w kolano. Świadek, który udzielał mu pomocy stwierdził, że był pewien, że jest to zestaw zabawkowy – powiedziała policjantka.

Funkcjonariusze policji wezwali do parku ratowników medycznych, którzy zadecydowali, aby postrzelonego z łuku mężczyznę zabrać do szpitala. Obrażenia poszkodowanego nie były poważne.

Zatrzymano Białorusina. Postrzelił Polaka w kolano

– Mundurowi zatrzymali 34-letniego obywatela Białorusi. Policyjny technik wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczonego zestawu łuczniczego – dodała nadkom. Paulina Onyszko.

Poszkodowany w wyniku incydentu mężczyzna oraz świadkowie zostali przesłuchani. Dalszym wyjaśnieniem sprawy zajmie się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ, do której trafił zgromadzony materiał dowodowy.

Polskie prawo nie zabrania nabywania oraz posiadania łuku. Nie wymaga się zezwolenia na nie, niezależnie od siły naciągu. Łuk kupić można niezależnie od wieku. Nie zwalnia to jednak użytkownika z zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas treningu strzeleckiego i korzystania z łuku. Zupełnie inaczej polskie prawo traktuje kusze. Są one uważane za broń i podlegają ścisłym restrykcjom. Nie można posiadać kuszy bez odpowiedniego zezwolenia.

Czytaj też:

Dramatyczny wypadek w Warszawie. Trwa akcja służbCzytaj też:

Strzelanina przed Biedronką w Bolkowie. 34-latek przerwał milczenie