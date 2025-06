Złoty pociąg zlokalizowany. Badacze wpadli na przełomowy trop

Historia złotego pociągu od lat rozpala wyobraźnię. Legenda sięga 1944 roku. Wówczas III Rzesza wydała specjalne zarządzenie, zgodnie z którym mieszkańcy Dolnego Śląska musieli zdeponować w bankach wszystkie swoje oszczędności. Według nieoficjalnych danych zgromadzono w ten sposób ponad 60 skrzyń z depozytami.

Poszukiwania złotego pociągu

Rok później miały one zostać załadowane na pancerny pociąg, który miał wyruszyć w kierunku Wałbrzycha. Skład miał być po brzegi wypełniony kosztownościami, w tym również złotem i biżuterią.

Andreas Richter i Piotr Koper w 2015 roku ogłosili, że wpadli na trop słynnego złotego pociągu. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie szybko rozwiali nadzieje badaczy i podkreślili, że z badań wynika, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na istnienie złotego pociągu.

Złoty pociąg znaleziony? Nowe informacje z Wałbrzycha

To jednak nie zniechęciło kolejnych poszukiwaczy. W kwietniu 2025 roku do urzędu miasta w Wałbrzychu zgłosiła się osoba, która jest przekonana, że wie, gdzie znajduje się tunel oraz trzy wagony.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę wałbrzyskiego magistratu Kamilę Świerczyńską wynika, że mężczyzna miał precyzyjnie określić lokalizację pociągu. Wskazał on działkę, która należy do Lasów Państwowych, dlatego sprawa została skierowana do Nadleśnictwa Świdnica.

Tymczasem kilka dni temu do sieci trafiła treść kwietniowego zgłoszenia. Jego autorzy pragną zachować anonimowość. „W naszym piśmie mówimy o odnalezieniu trzech wagonów towarowych, odpiętych ze składu kolejowego i wtoczonych nieistniejącą dziś bocznicą do tunelu kolejowego, który do dnia dzisiejszego pozostaje zamaskowany. Zamaskowany tunel opisany jest dziesięcioma punktami lokalizacyjnymi GPS” – czytamy.

facebook

Złoty pociąg w końcu został zlokalizowany?

Według zespołu Złoty Pociąg 2025 tunel biegnie w stronę Zamku Książ i właśnie w jego wnętrzu mają znajdować się wagony towarowe. W odpowiednim momencie te dokumenty zostaną przedstawione opinii publicznej. Na tę chwilę ze względu na charakter i powagę sprawy nie ujawniamy dokumentów, oraz dokładnego miejsca lokalizacji tunelu – podkreślili.

Członkowie grupy twierdzą, że wpadli na ten trop dzięki szczegółowym analizom radiestezyjnym oraz relacji naocznego świadka z czasów II wojny światowej.

Czytaj też:

Dlaczego psy otrzepują się, gdy są mokre? Naukowcy znają odpowiedźCzytaj też:

Weszli do „wielkiej jaskini”. Znaleźli szczątki, które maja 325 mln lat