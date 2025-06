Andrzej Duda podsumował posiedzenie RBN. Wspomniał o szczególnym gościu. „Precedens”

— Zaprosiłem dodatkowo, co jest pewnym precedensem, pana prezydenta-elekta Karola Nawrockiego do udziału w charakterze gościa RBN po to, by pomóc mu wdrożyć się, aby już w tej chwili mógł sobie zbudować wiedzę w tych kwestiach, które dzisiaj w kwestii bezpieczeństwa są z punktu widzenia Polski najważniejsze, wziąć udział w dyskusji, wysłuchać głosów — mówił zaraz po zakończeniu posiedzenia prezydent Andrzej Duda.

I dalej: — Mam nadzieję, że było to dla prezydenta-elekta ważne doświadczenie, które pomoże mu lepiej i sprawniej przejąć już niedługo obowiązki głowy państwa.

Spotkanie RBN poprzedziło szczyt NATO. Prezydent wzywa Parlament do zmian

Zgodnie z zapowiedziami spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz polskich priorytetów na Szczyt NATO w Hadze. —Wszystkie tematy, które były wskazane wcześniej, zostały dzisiaj przedyskutowane, w tym kwestia zbliżającego się szczytu NATO, na który udam się w przyszłym tygodniu. W środę główna część formalnych obrad szczytu NATO. Agenda jest już znana i podczas posiedzenia RBN omówiliśmy najważniejsze kwestie – m. in. podniesienie wydatków na obronność — poinformował prezydent.

— Wydajemy dziś prawie 5 proc. PKB na obronność, więc jako państwo jesteśmy za ich podwyższeniem i uważamy, że trzeba do tego motywować pozostałych członków Sojuszu — mówił Andrzej Duda.

— Apeluję do wszystkich członków naszego parlamentu, aby jak najszybciej przeprocedować propozycję zmiany w Konstytucji w postaci zapisu, który zagwarantuje, że Polska będzie wydawać na obronność i bezpieczeństwo minimum 4 proc. swojego PKB. To ważne w kontekście Polski i całego Sojuszu — wezwał.

Prezydent odniósł się także m.in. do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO. Jak stwierdził, dzisiaj na scenie politycznej stanowisko w kontekście Ukrainy jest jasne – popieramy jej członkostwo w NATO. — To jest w interesie Polski, aby Ukraina dążyła do Zachodu — podkreślił prezydent.

— Było to merytoryczne, bardzo dobre spotkanie. W sprawach ważnych rozmawiamy poważnie i z rozwagą, bez jałowego sporu — podsumował posiedzenie Andrzej Duda.

Donald Tusk mówił na RBN o wyborach. „Nie może być tak”

Głos po posiedzeniu RBN zabrał także premier Donald Tusk. — Na Radzie postawiłem bardzo jasno kwestię wiarygodności wyborów. Na sali był zarówno prezydent, jak i prezydent-elekt, ja – premier, ministrowie, szefowie frakcji parlamentarnych, więc uznałem za rzecz absolutnie konieczną powtórzyć dwie zasadnicze kwestie — mówił szef rządu.

— Nikt nie powinien kwestionować w Polsce wyniku wyborów prezydenckich. Nie może być tak, że ktokolwiek dlatego, że ma podejrzenia, uznaje, że te wybory są nieważne lub trzeba je powtórzyć. Nie jest to w żadnym wypadku rola premiera czy rządu — stwierdził.

I dalej. — Druga sprawa, równie istotna, to że obywatele mają prawo mieć pewność, że ich głosy zostały dobrze policzone i nie doszło do manipulacji, nadużyć i fałszerstw na wielką skalę. Nie można pozwolić na zmarnowanie jakiegokolwiek głosu. Powinniśmy uzyskać pewność, że głosy zostały dobrze i uczciwie policzone.

Jak stwierdził premier, nadrzędnym interesem wszystkich w Polsce jest współpraca w sprawach kluczowych. — Dotyczy to między innymi bezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego. Obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane — mówił.

— Zrobię wszystko, żeby ta dobra zasada, dająca podwaliny bezpieczeństwu Polski, dalej obowiązywała. W Hadze potwierdzimy, że w sprawie bezpieczeństwa mamy jednolite i wspólne stanowisko — zapowiedział Donald Tusk.

Karol Nawrocki na posiedzeniu. Prezydent-elekt: Polska musi być energetycznie niezależna

Wpis ws. posiedzenia zamieścił także prezydent-elekt Karol Nawrocki. „Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaproszenie na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego” — czytamy w nim.

„Bezpieczeństwo energetyczne Polski to filar suwerenności i stabilności naszej gospodarki. To węgiel, atom i zdrowy rozsądek – nie Zielony Ład pisany w Brukseli. Polska musi być energetycznie niezależna!” — napisał Karol Nawrocki.

