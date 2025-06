Wybory zostaną unieważnione? Giertych podaje warunek

Roman Giertych w ostatnich dniach stał się twarzą ruchu, który coraz głośniej domaga się dokładnego zbadania nieprawidłowości wyborczych, a nawet ponownego przeliczenia głosów. Teraz podał okoliczności, po których powtórzone powinny zostać wybory.

Giertych pisze o możliwości unieważnienia wyborów

„Jeżeli w przeliczeniu głosów wyjdzie, że fałszowanie miało charakter systemowy, to wybory muszą być unieważnione bez względu na to, czy matematycznie wygra Trzaskowski. Zarzuty są bowiem w większości protestów, w których obywatele podpisali się na przygotowanym moim wzorcu, przede wszystkim do oszustwa losowania przy składach OKW” – pisał polityk Koalicji Obywatelskiej na X.

„Przeliczenie jest tylko środkiem dowodowym, który ma wskazać, że te składy złożone z sojuszników KN miały wpływ na wynik. Jeżeli taki związek zostanie udowodniony na przykładzie setek komisji i tysięcy głosów, to wybory muszą być unieważnione i przeprowadzone od początku. Jeśli nie, to zaprzysięgniemy K. Nawrockiego” – podkreślał Giertych.

Czy to oficjalne stanowisko rządu? Żukowska odpowiada: Nie

Adwokat doczekał się odpowiedzi ze strony swojego kolegi po fachu. mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris chciał dowiedzieć się, czy coraz odważniejsze stwierdzenia Giertycha są podzielane przez Donalda Tuska i koalicję rządzącą.

„Czy to jest oficjalne stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej? Chce wiedzieć, w którym miejscu tej „spiskowej teorii dziejów” już jesteśmy” – próbował się dowiedzieć. „Jeszcze przed wyrokami za oszustwa. Ale już po uświadomieniu sobie, że one będą” – odpowiadał Giertych. Na pytanie Lewandowskiego odpowiedziała też Anna Maria Żukowska z Lewicy. Rzuciła jedynie krótkie „nie”.

