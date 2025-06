Małgorzata Paprocka murem za Agatą Kornhauser-Dudą. „Niezwykle ciepło”

Małgorzata Paprocka została zapytana o przyszłość Andrzeja Dudy po zakończeniu drugiej kadencji w roli prezydenta. Czy prezydent powinien pozostać aktywny na polskiej scenie politycznej?

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP o przyszłości Andrzeja Dudy. „Bez wątpienia”

– To przyszłość pokaże, ale bez wątpienia doświadczenie prezydenta – szczególnie tej drugiej kadencji, ogromne doświadczenie, ogromne kontakty międzynarodowe – myślę, że polskiej polityce, szczególnie tak rozchwianej i trudnej, jak ją w tej chwili obserwujemy, bez wątpienia jest potrzebne. Ale jak ta rola będzie wyglądać, to już na pewno pytanie do prezydenta – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka na antenie Radia Zet.

Paprocka odniosła się też do pytania, czy możliwy jest scenariusz, w którym Andrzej Duda stanąłby na czele rządu PiS-u i Konfederacji. – To prezydent mówił o Koalicji Polskich Spraw. Wybory prezydenckie pokazały, jak jest ogromny potencjał kandydatów i polityków o rysie konserwatywnym. Takie mamy ciągle społeczeństwo i mam nadzieję zresztą, że takie poglądy będą w Polsce dalej tymi najbardziej popularnymi – kontynuowała.

Małgorzata Paprocka o Agacie Kornhauser-Dudzie. „Niezwykłe ciepło”

Jedno z pytań od słuchaczy Radia Zet dotyczyło obecnej pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. – Niezwykle cenię panią prezydentową. I z dużym smutkiem patrzę na sposób przedstawiania (jej – red.) pracy, bo wystarczy rzucić okiem na stronę internetową prezydent.pl, żeby zobaczyć, jak ogromne było zaangażowanie prezydentowej w szereg akcji: od edukacyjnych, od związanych z kontaktami z Polonią, po akcje charytatywne – powiedziała Małgorzata Paprocka w programie „Gość Radia Zet”.

– Wielokrotnie byłam na spotkaniach prezydentowej z różnymi organizacjami i to niezwykle ciepło, które od prezydentowej biło, spotykało się ze wspaniałą reakcją – kontynuowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP. – I myślę, że naprawdę wystarczy rzucić okiem na nasze kanały komunikacyjne, żeby zobaczyć, jak prezydentowa świetnie wypełniała swoją rolę – powtórzyła.

