Nowi funkcjonariusze SG. Przed nimi konkretne zadania

W Gdańsku doszło do zaprzysiężenia nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Do służby przyjęto 50 osób, w tym 15 kobiet. Kolejnym etapem w ich karierze jest szkolenie podstawowe oraz podoficerskie. Funkcjonariusze zostaną delegowani do ochrony granicy Polski na lądzie i morzu, będą przeciwdziałać nielegalnej migracji oraz walczyć z przemytem nielegalnych substancji.

Nowi strażnicy graniczni. 50 osób, w tym 15 kobiet

Przed złożeniem przysięgi każda osoba musiała przejść testy psychologiczne i sprawności fizycznej oraz zdać egzamin z wiedzy. Straż Graniczna wciąż rekrutuje – poszukiwane są osoby z co najmniej średnim wykształceniem, polskim obywatelstwem oraz gotowością do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

W uroczystości wzięli udział najbliżsi funkcjonariuszy – członkowie rodzin i przyjaciele. Nowi strażnicy ślubowali "służyć wiernie Narodowi Polskiemu" i "stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia".

– Jestem dumna z siebie, bo to był duży krok – powiedziała w rozmowie z TVP3 Gdańsk Wiktoria Kujawa, jedna z nowych funkcjonariuszek Straży Granicznej.

– Moim głównym celem była obrona granic, spełnienie się w służbie. I żeby rodzina była ze mnie dumna – przedstawił swoją motywację Błażej Książek.

Granica polsko-niemiecka. Wspólne patrole SG i Żandarmerii Wojskowej

Straż Graniczna poinformowała o rozpoczęciu współpracy, która ma pomóc lepiej zabezpieczyć granicę polsko-niemiecką. W połowie czerwca bieżącego roku pojawiły się patrole przy granicy polsko-niemieckiej. Do funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej dołączyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej. „Wspólne patrole strażników granicznych z żołnierzami są wykorzystywane w działaniach związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego” – napisano w komunikacie.

