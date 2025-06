Żar poleje się z nieba. Upały nawet do 35 stopni, a potem załamanie

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni Celsjusza na północy, około 24 – 27 kresek na zachodzie, a najchłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie słupki rtęci pokażą ok. 18 st. C. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć.

Prognoza pogody na pierwszy tydzień lipca. Uwaga na afrykańskie upały

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza, 23 kreski na północy i południowym wschodzie przez 26 st. C w centrum do 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, gdzie miejscami będzie ok. 19 kresek. W środę temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C nad morzem i 27 stopni Celsjusza na wschodzie, przez ok. 30 kresek w centrum do 34 st. C.

W czwartek temperatura maksymalna zwykle wyniesie od 31 stopni Celsjusza do 35 kresek. Chłodniej będzie tylko nad morzem i na Pomorzu, gdzie termometry pokażą od 22 st. C. do 27 stopni Celsjusza. Następnie dojdzie do ochłodzenia. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 20 kresek na północnym zachodzie, ok. 24 st. C. w centrum do 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Nad morzem będzie z kolei ok. 18 kresek.

Załamanie pogody po pierwszych lipcowych upałach. W weekend będzie nieco chłodniej

W sobotę powinno być podobnie, co dzień wcześniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C. na północy i zachodzie, ok. 24 stopni Celsjusza w centrum do 29 kresek na wschodzie. Nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim słupki rtęci pokażą według IMGW ok. 19 st. C. W niedzielę według prognoz pogody temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 22 kreski w centrum do 26 st. C. na zachodzie i południowym wschodzie.

