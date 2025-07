Nowe szczegóły ws. ślubu córki prezydenta. Kinga Duda zabrała głos

Ślub Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim odbił się szerokim echem. W kolejnych dniach po uroczystości pojawiają się kolejne komentarze i szczegóły. Fryzjerka córki prezydenta pokazała, jak wyglądały włosy 29-latki tuż przed ślubem. Na zdjęciu widać, że zostały one upięte w kok i ozdobione wsuwką z pereł. Widać również tył sukni ślubnej Kingi Dudy.

„Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś panną młodą! To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia” – napisała fryzjerka córki prezydenta. „Tego nie zapomnę nigdy. Jesteś najlepsza. Dziękuję za wszystko!” – odpowiedziała 29-latka.

Kinga Duda i ślub w Pałacu Prezydenckim. Wesele odbyło się w miejscu niedostępnym dla turystów?

Kontrowersje wywołuje miejsce ślubu Kingu Dudy. Ceremonia odbyła się w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, która znajduje się na parterze Pałacu Prezydenckiego. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Dziedzic podkreślił, w krytycznym wpisie, że „przyjęcie weselne miało odbyć się w zabytkowym ogrodzie pałacowym – niedostępnym na co dzień dla turystów”.

„Nie zgadzam się na Polskę dla »lepszych« i »gorszych«. Zwracam się z oficjalnym pismem do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, o udostępnienie tych przestrzeni wszystkim obywatelom, a nie tylko rodzinie głowy państw. Równość wobec prawa nie może być fikcją. Polska to wspólnota, a nie dwór. Jeśli obiekty Kancelarii Prezydenta mają być wykorzystywane dla rodziny i znajomych, to warto wdrożyć przepisy, które umożliwiają taką aktywność wszystkim Polakom” – napisał Dziedzic.

