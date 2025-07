Ta informacja postawiła służby na nogi. 20-latek chodził z bronią przy szkole

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu – podaje zespół prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Górniczej. Funkcjonariusze ze Szczucina, z lokalnego komisariatu, zostali powiadomieni o incydencie w godzinach wieczornych. Pilnie wybrali się we wskazane miejsce, by zweryfikować zgłoszenie.

Poinformowano ich, że na boisku przy jednej ze szkół znajduje się młody mężczyzna z dwoma rodzajami broni – białą i czarną. Gdy znajdowali się w pobliżu placówki, nie zastali już na miejscu podejrzanego.

Groźny incydent w Szczucinie na Małopolsce. „20-latek celował do ludzi i groził, że kogoś zabije”

Policjanci rozpytali świadków i uczestników meczu, którzy potwierdzili, że taka sytuacja miała miejsce. 20-latek, znajdując się w rejonie skateparku (tor, który służy do uprawiania sportów ekstremalnych – najczęściej do jazdy na deskorolce), miał „kierować wyzwiska oraz groźby do osób grających w piłkę”. „W pewnym momencie jeden z nich przyniósł dwa przedmioty przypominające broń palną oraz nóż. 20-latek celował do ludzi i groził, że kogoś zabije” – relacjonuje zespół prasowy KPP.

„Osoby przebywające na boisku obawiały się o swoje życie i zaczęły w popłochu uciekać. 20-latek nie użył jednak niebezpiecznych przedmiotów, lecz wsiadł do samochodu i odjechał z miejsca. W rejon zdarzenia zostały skierowane dodatkowe patrole z Dąbrowy Tarnowskiej, a policjanci sprawdzali wytypowane miejsca, gdzie mogli udać się sprawcy” – informują mundurowi o podjętych 2 lipca działaniach.

Podejrzani skończyli z zarzutami

Błyskawicznie ustalili personalia młodzieńców. „Dwóch z nich zostało zatrzymanych w rejonie skateparku, a trzeci – w jednym z mieszkań prywatnych w Szczucinie. Wszyscy są mieszkańcami powiatu dąbrowskiego, w wieku od 18 do 28 lat. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli dwa przedmioty, które według wstępnej oceny są broniami pneumatycznymi” – czytamy. Podejrzani mieli też mieć przy sobie nielegalne substancje.

„Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz posiadania środków zabronionych, ponadto sąd zastosował wobec jednego z nich areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy” – podała policja.

