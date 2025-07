MSZ interweniuje w Watykanie. W tle wątek Opus Dei

W miniony weekend na Jasną Górę dotarła pielgrzymka rodziny Radia Maryja. W uroczystościach w Częstochowie udział wzięło wielu polityków PiS. W ławach można było dostrzec m.in. Przemysława Czarnka, Antoniego Macierewicza, Daniela Obajtka i Mariusza Błaszczaka.

Jasna Góra. Kontrowersyjne słowa biskupów

Duchowni, którzy przemawiali do wiernych, wielokrotnie nawiązywali do aktualnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Tadeusz Rydzyk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Barbary Nowackiej. Z kolei biskup senior diecezji włocławskiej Wiesław Mering stwierdził m.in., że „rządzą nami gangsterzy i ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców”.

Bp Antoni Długosz w trakcie Apelu Jasnogórskiego wyraził publiczne poparcie dla Ruchu Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz.

MSZ składa protest w Watykanie po słowach biskupów

Po tych wypowiedziach na biskupów spadła fala krytyki. Sprawą zajęło się MSZ. Resort postanowił złożyć do Watykanu oficjalne wystąpienie protestacyjne.

„W ostatnich dniach doszło do dwóch wypowiedzi hierarchów kościelnych, które wywołują nasze głębokie oburzenie. Nie ma naszego przyzwolenia na wypowiedzi zawierające krzywdzące i niedopuszczalne słowa, które godzą w fundamentalne zasady godności człowieka, a także suwerenność polskiego rządu” – czytamy w treści demarche.

Zdaniem resortu kierowanego przez Radosława Sikorskiego, „wypowiedzi kościelnych hierarchów na Jasnej Górze odważają dobre stosunki dyplomatyczne z Niemcami oraz wyrażają jednoznaczne poparcie dla środowisk nacjonalistycznych”. W nocie dodano, że „słowa biskupów nie tylko pozostają w niezgodzie z nauczaniem Kościoła, ale również łamią przepisy zawarte w konkordacie”.

MSZ składa protest. W tle działania Opus Dei?

Ks. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie w rozmowie z Onetem skrytykował działania MSZ. W ocenie duchownego „w wypowiedziach biskupów trudno doszukać się tego, o czym wspomniał resort spraw zagranicznych”.

Według ks. Andrzeja Kobylińskiego tym, co najbardziej zastanawia, jest kwestia autora noty. – Obecne kierownictwo MSZ jest pośrednio związane z organizacją Opus Dei, w której niezwykle ważną rolę odgrywa mecenas Roman Giertych. Być może to właśnie z tego środowiska pochodzą autorzy pisma przygotowanego przez MSZ? To wymaga wyjaśnień – spekulował duchowny.

– Watykan i Rzym to także centrum światowej polityki. Wiele krajów ma swoje ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Tego rodzaju pismo z pewnością jest komentowane wśród akredytowanych dyplomatów, którzy łapią się teraz za głowę i pytają: co w tej Polsce musi się dziać? – dodawał.

