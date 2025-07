Żar z nieba i gromy z chmur. Niemal cała Polska w alertach IMGW

Ostrzeżenia burzowe obejmują województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Według komunikatu IMGW, najbardziej niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Prognozowane są ulewne deszcze (od 20 do 35 milimetrów), porywy wiatru dochodzące do 65 kilometrów na godzinę oraz lokalne opady gradu. Alerty będą obowiązywać 20 lipca w godzinach od 12:00 do 21:00.

Zagrożenie powodziowe. Możliwe lokalne podtopienia

To nie koniec niepokojących informacji. IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne dla tych samych województw, gdzie prognozowane są burze. Na obszarach zagrożonych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wód w rzekach, a lokalnie — przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alerty te będą obowiązywać w niedzielę od godziny 12:00 do 23:00. Służby apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonach nadrzecznych i podgórskich.

Nie tylko burze. Przygotujmy się na niebezpiecznie wysokie temperatury

W tym samym czasie zachodnia część kraju zmaga się z falą upałów. IMGW ostrzega, że temperatura na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia obowiązują 20 lipca od godziny 14:00 do 18:00. Specjaliści zalecają ograniczenie aktywności fizycznej, unikanie słońca, odpowiednie nawodnienie i stosowanie środków ochrony UV.

Co oznacza alert pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wskazuje na istotne ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia, życia i mienia.

Choć nie są to jeszcze warunki ekstremalne, sytuacja może się szybko pogorszyć. IMGW rekomenduje śledzenie najnowszych komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.

