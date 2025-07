10 ostrzeżeń I i II st. od IMGW. Spadnie nawet 90 mm deszczu

Część ostrzeżeń dot. upału, a reszta – możliwych burz (prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na 80 proc.). Od alertów wolna jest tylko północna część Polski i fragment wschodniej.

A jakiej pogody możemy spodziewać się po upalnym i burzowym poniedziałku? Prognozę przedstawiła rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

IMGW wydało 10 ostrzeżeń meteorologicznych. Ok. 65 proc. Polski „mieni się” żółtymi i pomarańczowymi barwami

Po zachodniej stronie kraju, przy granicy z Niemcami, spadnie dużo deszczu (od 40 do nawet 90 mm, choć lokalnie). Będzie on padał jednostajnie i w umiarkowanej ilości (okresowo silnej). Oprócz tego eksperci z IMGW informują o wietrze, który w trakcie burz osiągnąć może do 90 km na godz. Miejscami spaść może grad. „Strefa opadów i burz będzie się stopniowo przemieszczać w kierunku północno wschodnim” – czytamy.

Poza tym niemal całe południe, centralna Polska i fragment północnej i północno zachodniej zmagała będzie się z wysokimi temperaturami. Termometry wskażą nawet do 32 stopni Celsjusza. Ziemia Łódzka, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opolskie, Śląsk i Małopolska to natomiast regiony, gdzie prognozowane są burze z towarzyszącymi im opadami (ostrzeżenia I i II st.).

Wakacje w kratkę. Upalny i burzowy początek 30. tygodnia

Czy w najbliższych dniach sytuacja ulegnie poprawie? Na to pytanie odpowiedziała synoptyczka Agnieszka Prasek. – Po upalnym i burzowym poniedziałku w kolejnych dniach w Polsce nastąpi zmiana – nadciągnie chłodniejsze powietrze, zwłaszcza na północnym zachodzie – mówi koordynatorka zespołu komunikacji w IMGW.

Kolejni eksperci to potwierdzają. Tak więc krótkotrwałe upały, których doświadczymy 21 lipca – w środku wakacji – to jeden z niewielu momentów, by cieszyć się słońcem i – np. w Warszawie – niemal bezchmurnym niebem.

