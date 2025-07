Śledczy ruszają z ofensywą przeciwko Mateckiemu? Są akty oskarżenia

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prokuraturę Krajową, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 18 lipca 2025 roku. Dotyczy on trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych: Michała C., Józefa K. i Andrzeja Sz.

„Prokurator Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko trzem byłym dyrektorom Lasów Państwowych, tj. Michałowi C., Józefowi K. i Andrzejowi Sz., oskarżonym o przekroczenie uprawnień poprzez fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie” — przekazała Prokuratura Krajowa we wtorkowym komunikacie opublikowanym na platformie X.

Śledczy twierdzą, że zatrudnienie Mateckiego miało charakter pozorny i nie wiązało się z faktycznym wykonywaniem przez niego obowiązków zawodowych. W rezultacie miało dojść do nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych.

Sprawa Dariusza Mateckiego wciąż otwarta

Choć byli dyrektorzy Lasów Państwowych doczekali się aktu oskarżenia, śledztwo w sprawie samego Dariusza Mateckiego nadal trwa. Jak informuje Prokuratura Krajowa, politykowi przedstawiono sześć zarzutów, z czego cztery dotyczą sprzeniewierzenia mienia z Funduszu Sprawiedliwości.

„W zakresie podejrzanego Dariusza Mateckiego postępowanie jest kontynuowane. Dariuszowi Mateckiemu przedstawiono łącznie 6 zarzutów, w tym 4 związane ze sprzeniewierzeniem mienia z Funduszu Sprawiedliwości” — podaje prokuratura.

Matecki, były działacz Solidarnej Polski, a obecnie poseł PiS, już wcześniej pojawiał się w kontekście kontrowersji związanych z finansowaniem inicjatyw ze środków publicznych. Nowe zarzuty mogą mieć poważne konsekwencje polityczne i prawne dla jego dalszej kariery.

Oskarżeni nie przyznają się do winy

Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zostali przesłuchani przez śledczych już wiele miesięcy temu. Wszyscy trzej nie przyznali się do winy, ale złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokuratura zdecydowała wówczas o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Nałożone środki obejmowały dozór policji, zakaz kontaktowania się ze wskazanymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

Raport NIK: miliony wydane niezgodnie z prawem

Wizerunkowi Lasów Państwowych nie pomaga również raport Najwyższej Izby Kontroli, który ujawnia ogromne nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi w latach 2022–2023. W dokumencie wskazano między innymi na bezzasadne wydatki na reklamy w mediach przychylnych poprzedniej władzy, wyjazdy na spotkania wyborcze, a nawet opłacenie audiencji u papieża i organizację sadów nazwanych imieniem Jana Pawła II.

NIK szacuje, że łącznie w analizowanym okresie mogło dojść do nieprawidłowego wydatkowania ponad 30 mln zł. Wśród najbardziej absurdalnych wydatków wymieniono m.in. tysiące złotych przeznaczone na „błogosławieństwo dla sadzonek”, które miały być poświęcone w ramach religijnych ceremonii sadzenia lasów.

Dodatkowo z raportu wynika, że część sprzętu zakupionego rzekomo na potrzeby pomocy Ukrainie zniknęła bez śladu, a jego dalszy los pozostaje nieznany.

