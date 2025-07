„Jakobin” Tuska wkracza do rządu. Taki ma majątek

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Żurek należał do grona najbardziej represjonowanych przez władze sędziów. O prawniku stało się głośno, gdy w ostrych słowach krytykował reformy wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę.

Żurek za Bodnara. „Rewolucja ma na imię Waldemar”

23 lipca Donald Tusk ogłosił, że Waldemar Żurek wejdzie do jego rządu. Zastąpi Adama Bodnara i stanie na czele resortu sprawiedliwości. W kuluarach do prawnika przylgnął przydomek jakobin. – Rewolucja ma na imię Waldemar. Waldek pójdzie na noże, nie oglądając się na nikogo i na nic – mówił Onetowi jeden ze znajomych sędziego.

Osoby, które pracowały w przeszłości z Waldemarem Żurkiem zaznaczają, że jest tak bardzo przywiązany do idei praworządności, że nigdy by nie wykorzystał narzędzi, jakie ma minister sprawiedliwości do personalnych rozliczeń.

– To jest PR-owy majstersztyk, bo nikt przy Waldku Żurku nie powie, że Tusk nie ma odwagi rozliczać poprzedniej władzy. Więc wizerunkowo oni sprawę zmiany ministra sprawiedliwości wygrali – dodał sędzia z władz jednego ze stowarzyszeń sędziowskich.

Inny współpracownik Waldemara Żurka podkreśla, że decyzja o wejściu do rządu była odważna. – To dla niego gigantyczne ryzyko. Minister nie może być sędzią, więc konieczne jest zrzeczenie się funkcji. Gdyby chciał wrócić do zawodu, musiałby od nowa przejść przez konkurs przed KRS i zostać powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego – tłumaczył.

Waldemar Żurek i jego oświadczenie majątkowe

W przeszłości sędzia ujawniał swoje oświadczenia majątkowe. – Upublicznianie takich danych może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, zarówno mojego, jak mojej rodziny. Nieustannie dostaję SMS-y czy e-maile z informacją, że podczas wizyty w galerii handlowej dostanę "dwa strzały z ukrycia" – tłumaczył sędzia. Dodawał, że po ujawnieniu oświadczenia majątkowego będzie go znacznie łatwiej namierzyć.

Ci, którzy chcieli zobaczyć, jaki majątek ma Waldemar Żurek, napotykali na informację, że „oświadczenie nie podlega publikacji z uwagi na objęcie go przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności zastrzeżone”.

Waldemar Żurek zastąpi Bodnara. Taki ma majątek

Ostatni dokument, który jest dostępny, pochodzi z 2022 roku. Sędzia deklarował wówczas, że posiada oszczędności w wysokości 122,6 tys. złotych. Waldemar Żurek wspomniał również, że jest właściciele, domu o powierzchni 110 m kw., gruntu budowlanego wraz z budowanym wówczas na nim drewnianym domem szkieletowym o powierzchni 110 m kw. oraz kilku innych działek budowlanych i rolnych.

Jako nowy minister Waldemar Żurek będzie musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, ponieważ nie jest posłem, nie musi wyrazić zgody na ujawnienie tych informacji opinii publicznej.

