Incydent pod Pałacem Prezydenckim. Do sieci trafiły zdjęcia

„Patryk I Filip weszli na teren Pałacu Prezydenckiego. Kierują żądania do Nawrockiego, który niedługo obejmie swój urząd. Podpisz Lex Ostatnie Pokolenie” – informują aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie.

„W dwa tygodnie Ostatnie Pokolenie napisało ustawę, która spełniłaby ich postulaty: bilet miesięczny za 50 zł i rozwój transportu regionalnego z ogromnych pieniędzy przeznaczonych na nowe autostrady. Zrobimy wszystko, żeby do końca roku ustawa trafiła do Sejmu. We wrześniu szykujemy coś wielkiego” – dodali aktywiści.

