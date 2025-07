Premier wbił szpilę prezydentowi. Wszystko to na oczach kamer

Prezydent Andrzej Duda w czwartek po południu zaprzysiężył nowych ministrów. To efekt rekonstrukcji rządu Donalda Tuska.

Rekonstrukcja rządu. Tusk dziękuje Bodnarowi

Szefem resortu sprawiedliwości przestaje kierować Adam Bodnar. Premier podziękował politykowi podczas uroczystości.

– Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta – podkreślił Tusk w Pałacu Prezydenckim. W ten sposób nawiązał do krytycznej oceny Bodnara przez Andrzeja Dudę.

– Coś się dzieje niedobrego z intelektem, z głową ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, który z jednej strony twierdzi, że nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a z drugiej strony wysyła do niej prokuratorów – mówił w Sewilli pod koniec czerwca prezydent.

Podczas zaprzysiężenia Duda podkreślił z kolei, że „cieszy się, że kończą się wszelkie spekulacje i Polska znowu ma stabilny, jednoznacznie określony rząd, który dalej będzie wykonywał swoje zadania”.

Tusk – zwracając się do Dudy – dodał, że „To nie jest czas na exposé”.

– Tak naprawdę ta walka, która trwa o państwo praworządne, o prawdziwe reguły demokracji, o silne miejsce w Europie, to też walka o codzienne lepsze życie Polaków. Wszystkim za to dziękuję, że dzisiaj płace rosną szybciej niż ceny. Że udało się poskromić małe piekło dnia codziennego – czyli drożyznę, jaka szalała, zanim objęliście urzędy w grudniu 2013, to znaczy 2023 roku – zaznaczył premier.

Rekonstrukcja rządu. Prezydent Duda powołał nowych ministrów

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Donalda Tuska powołał do jego rządu nowych ministrów. Zaczął od wicepremiera Radosława Sikorskiego. Kolejni byli Maciej Berek, Waldemar Żurek, Andrzej Domański, Wojciech Balczun, Marcin Kierwiński, Jan Grabiec, Jolanta Sobierańska-Grenda, Miłosz Motyka, Jakub Rutnicki, Stefan Krajewski, Tomasz Siemoniak, Marta Cienkowska.

Odwołani bez nowych funkcji zostali z kolei Adam Bodnar, Adrianna Porowska, Katarzyna Kotula, Jakub Jaworowski, Izabela Leszczyna, Sławomir Nitras, Marzena Okła-Drewnowicz, Krzysztof Paszyk, Czesław Siekierski i Hanna Wróblewska.

Czytaj też:

Karol Nawrocki pojawił się w Belwederze. Miał wyjątkowy powód

Czytaj też:

Olejnik wystosowała apel do Tuska. Wymowne porównanie