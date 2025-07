Poseł PiS zaskoczył. Tak skomentował dymisję Leszczyny

– Dzisiaj kończy się moja misja w Ministerstwie Zdrowia. To był bardzo ważny etap w moim życiu. Niektóre efekty mojej pracy już dzisiaj są widoczne, kolejne przyjdą z czasem. Dziękuję wszystkim organizacjom pacjenckim za to, że byliście ze mną od samego początku i byliście państwo ogromną inspiracją. Dziękuję pracownikom ochrony zdrowia za nasze czasem trudne rozmowy, za dialog, za wasze zaangażowanie i poświęcenie w opiekę nad pacjentami. Moi drodzy, pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o siebie nawzajem, no i korzystajcie z programu „Moje zdrowie”” – powiedziała Izabela Leszczyna.