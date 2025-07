Ostatnie ułaskawienie Andrzeja Dudy? Jest apel prawicowych dziennikarzy

Andrzej Duda funkcję prezydenta sprawował będzie jeszcze tylko przez kilka dni. Już 6 sierpnia zastąpi go Karol Nawrocki, wyłoniony w tegorocznych wyborach. Na samym finiszu drugiej kadencji Duda poproszony został jednak o jeszcze jeden gest.

Prawicowi dziennikarze proszą prezydenta Dudę o ułaskawienie

Grupa prawicowych dziennikarzy zaapelowała do prezydenta Dudy o ułaskawienie dziennikarza Mateusza Teski. Pracownik „Magazynu Anity Gargas” w lipcu 2024 roku został skazany na podstawie art. 212 Kodeksu karnego na dwa miesiące ograniczenia wolności. Za zniesławienie sędzi w stanie spoczynku ostatecznie skazano go jedynie na grzywnę w wysokości 5 tys. złotych. Wyrok złagodził sąd apelacyjny.

„Skazano go tylko dlatego, że skierował pytania za pośrednictwem rzecznika prasowego do władz jednej z instytucji! Pytania dotyczyły pewnej sędzi w stanie spoczynku. I to właśnie ta sędzia wytoczyła dziennikarzowi proces karny z art. 212 kk”. – przekonywano w komunikacie, pod którym podpisała się Anita Gargas i jej zespół.

Anita Gargas chce ułaskawienia kolegi. „Ostatni gest”

– Panie prezydencie, bardzo prosimy o ułaskawienie naszego kolegi Mateusza. Nie powinno być tak, że dziennikarz jest karany za zbieranie i weryfikowanie informacji. Bardzo prosimy, by na koniec kadencji wykonał pan ostatni gest – mówiła Gargas w nagraniu, które opublikowane zostało teraz na platformie X.

Obok niej wypowiedzieli się także prezes SDP Jolanta Hajdasz, dyrektor programowy wPolsce24 Michał Adamczyk, były prezes TVP Bronisław Wildstein, publicyści Bartłomiej Graczak, Cezary Gmyz, Wiktor Świetlik, Krzysztof Karnkowski, redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz, dziennikarze Karol Darmoros, Aleksandra Fedorska i reżyser Mariusz Pilis.

Czytaj też:

Duda w ogniu krytyki. Sikorski nie gryzł się w językCzytaj też:

Magdalena Ogórek i bracia Karnowscy z orderami prezydenta. „Śmiech na sali”