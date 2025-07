Ziobro postawił ultimatum Żurkowi. „Czas do piątku”

Zbigniew Ziobro — Do piątku, do wieczora, dajemy panu Żurkowi czas na skontaktowanie się z prokuratorem Dariuszem Barskim — oświadczył poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Czas ucieka, zegar tyka, sprawiedliwość w Polsce wróci – dodawał Zbigniew Ziobro.

Pierwsze decyzje ministra Żurka Ziobro ocenił krytycznie

Po objęciu funkcji ministra sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że w pracy skupi się przede wszystkim na przywróceniu w Polsce praworządności. Na samym początku oznajmił, że odwołał z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów, którzy podpisali listy do „neoKRS” lub są „neosędziami”. Zawiesił też 46 prezesów i wiceprezesów sądów.

— Swoimi decyzjami pan minister Żurek popełnił już pierwsze przestępstwa. Zawiadomimy o tym prokuraturę, którą on kieruje. Dokumenty zostaną, sprawa się szybko nie przedawni – zapewniał Ziobro. — Zlekceważył wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Pan Żurek kwestionuje konstytucję, nie uznaje wyroków TK, a nawet stanowiska Sądu Najwyższego pod kierownictwem pani prof. Małgorzaty Gersdorf. Pan Żurek tego nie uznaje i popełnia przestępstwo – dodawał.

Ziobro o Dariuszu Barskim

Ziobro uważa, że Dariusz Barski jest jedynym legalnym prokuratorem krajowym w Polsce. – Każdy inny, kto się podaje za prokuratora krajowego, jest uzurpatorem. Jeśli tak się nie stanie, skierujemy kolejne zawiadomienie do prokuratury — ostrzegał. — Czekamy na refleks pana ministra, pana sędziego cywilisty, który dawno nie miał do czynienia z prawem karnym, że ma uzurpatora w Prokuratorze Krajowej. Czas pana Żurka jest wyznaczany przez kalendarz wyborczy, a ten nie daje powodów do optymizmu – podsumował.

We wrześniu ubiegłego roku Dariusz Barski nie został wpuszczony do gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki szefa tej instytucji. Barskiego nie wpuszczono do środka mimo korzystnego wyroku Sądu Najwyższego, który potwierdzał jego prawo do pełnienia tej funkcji.

Prokuratura Krajowa wyraziła wówczas przekonanie, że decyzja Sądu Najwyższego nie ma znaczenia. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzono, że uchwała Sądu Najwyższego nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ została podjęta przez osoby nieuprawnione. Mowa o trójce tzw. neosędziów: Zbigniewie Kapińskiem, Marku Siwku i Igorze Zgolińskim.

