16-latek zaginął we Wrocławiu. Dane z jego telefonu pokazują logowanie 40 km dalej

Adam Reformat z Wałbrzycha 31 lipca 2025 r. wraz z kolegami udali się do Wrocławia. Doszło między nimi do nieporozumienia i 16-latek oddalił się od grupy, udając się w nieznanym kierunku. Nastolatek ostatni raz był widziany około godz. 1:10 we Wrocławiu na ulicy Kościuszki, w okolicach Żabki. Ostatnia lokalizacja telefonu wskazuje, że około godz. 2:00 był w okolicy ulicy Igielnej/Kotlarskiej. Najprawdopodobniej kierował się w stronę Wyspy Słodowej.

Od tego czasu Adam Reformat nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi. Dane z telefonu 16-latka wskazują na logowanie 2 sierpnia we wsi Kostomłoty (powiat średzki). Nie wiadomo jednak, czy logował się zaginiony, czy telefon został zagubiony w tym lub innym miejscu. Gdyby ktoś znalazł telefon Samsung A56, który ma pęknięte szkło hartowane i jest zarysowany, proszony jest o odniesie go na najbliższy komisariat policji.

Adam Reformat z Wałbrzycha zaginął we Wrocławiu. Trwają poszukiwania

W nocy z 2 na 3 sierpnia ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej rozpoczęli poszukiwania na Odrze we Wrocławiu. Działania zakończono o godz. 3 w nocy. Poszukiwania wznowiono 3 sierpnia ok. godz. 12:30. Adam Reformat ma około 185 cm wzrostu, jest normalnej budowy ciała. Ma niebieskie oczy i włosy w kolorze ciemny blond. Znakiem szczególnym jest około 2-3 cm blizna na klatce piersiowej. W dniu zaginięcia ubrany był w białą koszulę, na której były czarne usta.

Miał jasne, luźne, dresowe spodnie, na których wyszyta była, materiałowa gwiazda. Miał czarne buty, a w jednym z nich czerwoną sznurówkę. Mógł mieć również czarną rozpinaną bluzę lub szarą bluzę z pająkiem i cekinami. Jeśli ktokolwiek widział zaginionego, lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją w Wałbrzychu pod nr tel. 47 875 12 34, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pod nr alarmowy 112.

