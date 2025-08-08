Pies pogryzł dziecko. Czterolatka w szpitalu

W czwartek w województwie lubelskim doszło do tragicznego zdarzenia. W gminie Rejowiec (powiat chełmski) doszło do ataku psa na dziecko.

Atak psa w województwie lubelskim. Czterolatka w szpitalu

4-latka została zaatakowana przez psa sąsiadki. Interweniowało Lotniczego Pogotowie Ratunkowe, które zabrało poszkodowane dziecko do szpitala.

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie podała wstrząsające informacje o obrażeniach dziewczynki.

„Ratownicy zastali dziewczynkę z częściowo zdjętą skórą głowy. Na rany założono opatrunki i podano leki przeciwbólowe” – przekazano.



„Trzymamy kciuki za zdrowie dziewczynki” – dodali ratownicy.

Dzieci poszkodowane w atakach psów. Regularne doniesienia mediów

Media regularnie informują o wstrząsających zdarzeniach z udziałem psów. W czwartek, 10 lipca, około godziny 19.05 w Ustroniu w województwie śląskim podczas zabawy przy deptaku, czteroletni chłopiec został dotkliwie pogryziony przez psa, prawdopodobnie buldoga francuskiego. Rany na twarzy dziecka wymagały natychmiastowej interwencji medycznej i założenia szwów. Właściciel czworonoga natychmiast po ataku... uciekł.

Z kolei pod koniec kwietnia w Krempachach (woj. małopolskie) doszło do ataku psa podczas zabawy z dzieckiem, które zostało poważnie ranne. Odniosło obrażenia i szyi. Dorośli uratowali poszkodowanego, odganiając atakujące zwierzę.

Dziecko zostało poważnie ranne. Ma obrażenia twarzy i szyi. Na szczęście w porę interweniowali dorośli, odganiając czworonożnego agresora. W tym przypadku również interweniowało pogotowie LPR, które przetransportowało dziecko do szpitala. Lokalne media przekazały, że do ataku doszło podczas zabawy w aportowanie. Pies, próbując odzyskać „zabawkę”, zaatakował bawiące się z nim dziecko.

