Dlaczego pies gryzie? Behawiorystka o przyczynach. „To nie znaczy, że jest »zły«”

Agnieszka Szperna, behawiorystka, psycholożka i wolontariuszka schroniska na Paluchu, przenalizowała, w jaki sposób psy mogą dawać upust emocjom. – My mamy słowa, gesty, krzyk. Pies ma warczenie, szczekanie, pokazanie zębów. Gdy to ignorujemy, a psa za takie sygnały karzemy – uczy się, że nie wolno mu ostrzegać. I wtedy – nagle – gryzie – powiedziała w podcaście „Tu piesek”.

– Warczenie to komunikat — „nie czuję się dobrze, potrzebuję przestrzeni”. Jeśli pies nie ma przestrzeni na takie sygnały, uczy się, że nie może wyrażać dyskomfortu. A emocje zostają – kontynuowała ekspertka.

Dlaczego pies gryzie? Ekspertka podkreśla: To nie znaczy, że jest „zły”

Agresywne zachowania zwierząt są przejawem kumulujących się emocji, których nie umieją rozładować w inny sposób. Mogą wynikać z poczucia osamotnienia, znudzenia, a także następować w konsekwencji odczuwanego bólu. Dlatego też, w sytuacjach, gdy pies zachowuje się agresywnie, należy udać się do weterynarza.

– Bez aktualnych badań krwi, USG, konsultacji internistycznej nie ma co mówić o behawioralnej pracy. Bardzo często zachowania agresywne mają swoje źródło w bólu – podkreśliła w rozmowie z Onetem Agnieszka Szperna. – Z ostatnich dni – zapalenie otrzewnej, nowotwór, problemy z nerkami – wszystko u psów, których opiekunowie przyszli do mnie z problemem agresji – dodała ekspertka.

Warto przypomnieć, że właściciele psów powinni zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, jak przygotowanie wygodnego posłania, czy zapewnienie bogatej w wartości odżywcze karmy, ale także umożliwiać zwierzętom realizację gatunkowych potrzeb: eksploracji, węszenia, ruchu, odpoczynku, bezpieczeństwa i kontaktów społecznych. — Jeśli twój pies wykazuje zachowania agresywne — to nie znaczy, że jest „zły”. To znaczy, że cierpi, czegoś mu brakuje. I to ty – jako opiekun – możesz mu pomóc – podsumowała Agnieszka Szperna.

