Psy „interesują się” telewizją. Oto co przykuwa ich uwagę na ekranie

W czasopiśmie naukowym „Scientific Reports” opublikowano artykuł omawiający „nawyki oglądania telewizji przez psy”. Jak twierdzą badacze, mogą one być „przewidziane na podstawie ich osobowości”. Stworzyli nawet wykres, który uwzględnia temperament zwierzęcia i przewiduje jego zainteresowanie TV.

Eksperyment przeprowadzony został przez zespół badaczy z Uniwersytetu Auburn w Alabamie. W badaniu uczestniczyło ponad 450 psów, które – jak ustalili naukowcy – „wykazywały zainteresowanie” telewizją. Te, które miały spokojną, mniej neurotyczną osobowość chętniej śledziły obiekty poruszające się na ekranie. Natomiast uwaga tych, które były bardziej bojaźliwe, reaktywne, łatwiej rozpraszała się na dźwięk dzwonka do drzwi czy hałas silnika samochodowego.

Telewizja może ubogacić życie psa?

Co jeszcze pokazało badanie? Pupile częściej reagowały na zwierzęta na ekranie niż na innego rodzaju obiekty (np. auta). Naukowcy ustalili, że pojedyncza sesja oglądania telewizji przez czworonoga trwała ok. 14 min. Wiek psa, jego rasa czy płeć nie miały wpływu na to, czy i jak bardzo ten był zainteresowany TV. Nie miało też znaczenia to, czy obiekt taki jak pojazd czy zwierzę był widoczny na ekranie, czy może pies usłyszał charakterystyczny dźwięk, mocno kojarzący się z tym konkretnym obiektem.

„Dalsza ocena tych zachowań może skutkować odpowiednim zastosowaniem interwencji telewizyjnych w schroniskach w oparciu o indywidualny temperament psów, maksymalizacją użyteczności programów telewizyjnych jako narzędzia wzbogacającego życie psów towarzyszących oraz selekcją programów telewizyjnych, które mogą być potencjalnym czynnikiem stresogennym dla psów towarzyszących” – pisze zespół w art. udostępnionym przez „SR”.

