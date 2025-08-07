Czy można całować psy i koty? Lekarka weterynarii: Troszkę jak szczepionka

Dorota Sumińska za pośrednictwem mediów społecznościowych podpowiada właścicielom zwierząt, w jaki sposób budować z nimi zdrową relację, wychowywać je eliminując błędy i zapewnić im komfort życia. Treści, które publikuje na koncie „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube czy na TikToku cieszą się sporą popularnością, a odbiorców przyciągają treści, które dotyczą codziennego życia z czworonogami.

Czy można całować zwierzęta? Lekarka weterynarii nie ma wątpliwości

W jednym z nagrań lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, które od czasu do czasu powraca, wywołując żywiołowe dyskusje. Czy można całować zwierzęta? – Można całować zwierzęta, a nawet trzeba całować zwierzęta, chociaż bardzo wielu ludzi twierdzi, że nie – rozpoczęła Dorota Sumińska.

Tymi słowami jednoznacznie nakreśliła swoje stanowisko, ale jednocześnie dostrzegła podział w opiniach na ten temat. – Ja bym przestrzegała przed całowaniem sąsiada, bo od niego naprawdę można się czymś zarazić – dodała w dalszej części nagrania.

„Troszkę jak szczepionka”. Dorota Sumińska o całowaniu zwierząt

– Własny pies czy własny kot jest dla nas troszkę jak szczepionka, bo te szczepy drobnoustrojów, które ma sobie, dla nas mogą być nieszkodliwe, ale powodować u nas odporność przeciw tym szczepom, które są dla nas szkodliwe. Całujmy nasze psy i koty – podsumowała wątek Dorota Sumińska.

Z kolei w innym nagraniu lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, czy pies może rozpoznawać swoje imię. – To wszystko zależy od tego, jak długo do niego mówimy. Jeżeli powiemy raz czy dwa, bo to jest pies, który jest dwa dni (pod naszą opieką – red.), to jeszcze się nie nauczył, jak się nazywa. Ale jeżeli jest z nami dłuższy czas, to rozpoznaje nawet do 400 słów ludzkich – powiedziała Dorota Sumińska.

