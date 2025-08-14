Gigantyczny pożar koło Ciechocinka. Kłęby dymu nad miastem

Niepokojące wieści napłynęły w czwartek 14 sierpnia tuż przed godziną 15. W miejscowości Siarzewo niedaleko Ciechocinka w województwie kujawsko-pomorskim wybuchł gigantyczny pożar. Nad okolicą zaczęły się unosić kłęby ciemnego dymu, który był widoczny z dużej odległości.

Dyżurna kujawsko-pomorskiej straży pożarnej przekazała, że pożar wybuchł w halach produkcyjnych zajmujących się obróbką folii. Ogień objął również dwa małe budynki gospodarcze oraz samochód znajdujący się przed budynkiem.

Do akcji gaśniczej zaangażowano 25 zastępów straży pożarnej. – Sytuacja jest już opanowana, czyli pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, ale działania są nadal prowadzone – tłumaczyła dyżurna.

Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkie PSP w Toruniu dodał, że na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażak dodał jednak, że w czasie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana – w trakcie wyjścia z hali jeden z mężczyzn uderzył się w głowę

Państwowa Straż Pożarna wystosowała prośbę do okolicznych mieszkańców o zachowanie ostrożności i umożliwienie służbom swobodnego dojazdu do miejsca zdarzenia.

Pilny apel w związku z pożarem wystosował także burmistrz Ciechocinka. Jarosław Jucewicz zwrócił się do mieszkańców z prośbą, aby nie kierowali się w kierunku plaży miejskiej. Samorządowiec ostrzegł także przed utrudnieniami na ulicach Lipnowskiej oraz Słońsk Górny

