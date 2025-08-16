Nocna wpadka TV Republika. Widzowie nie dowierzali

Telewizja Republika od wielu miesięcy do chwilę ogłasza kolejne zbiórki. W styczniu Tomasz Sakiewicz prosił widzów o środki na wóz transmisyjny. Apel okazał się sukcesem – udało się zgromadzić blisko 5,5 mln złotych.

W ostatnim czasie stacja po raz kolejny zwróciła się do widzów z prośbą o pomoc – tym razem chodzi o finansowe wsparcie na obsługę medialną wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, która została zaplanowana na 3 września. – To wymaga już ogromnych środków, bo wszystkie wydatki za oceanem to są potężne środki. Mamy tylko trzy tygodnie – zachęcał szef stacji.

Wpadka TV Republika. To usłyszeli widzowie

Jak się jednak okazuje, liczne środki finansowe pozyskane od widzów, nie ustrzegły TV Republiki od wpadek. Podczas relacjonowania konferencji Donalda Trumpa i Władimira Putina, widzowie mogli usłyszeć zaskakujące słowa.

Tłumacz, który miał tłumaczyć słowa przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Rosji, miał wyraźne problemy, o czym głośno poinformował na antenie.

Trump rozmawiał z Putinem

Tuż po północy czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę 16 sierpnia zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Politycy rozmawiali przez blisko trzy godziny.

Prezydent Rosji został ciepło przywitany na Alasce - były uściski dłoni i czerwony dywan. Donald Trump ocenił, że spotkanie z Władimirem Putinem było ekstremalnie produktywne. – Wiele punktów uzgodniliśmy, w tym kilka dużych. Niektórych nie dokończyliśmy, ale poczyniliśmy postęp – wyjaśniał polityk.

W trakcie szczytu na Alasce nie zostały podjęte żadne kluczowe decyzje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA zadeklarował jedynie, że „aktualnie w Ukrainie ginie po kilka tysięcy osób dziennie a teraz już nie będzie”. Wspomniał również o możliwości zorganizowania kolejnego spotkania, w którym miałby uczestniczyć także Wołodymyr Zełenski.

