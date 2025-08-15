Dziennikarka zapytała Putina, czy „przestanie zabijać cywilów”. Wymowna reakcja

Donald Trump i Władimir Putin wraz ze swoimi delegacjami wylądowali na Alasce. Jako pierwszy na miejsce spotkania przybył prezydent USA, jednak przez kilkadziesiąt minut nie opuszczał pokładu Air Force One. Samolot z rosyjskim przywódcą pojawił się na płycie lotniska chwilę przed godziną 21 polskiego czasu. Następnie obaj prezydenci wyszli na czerwony dywan, uścisnęli sobie dłonie i przeszli na podest, na którym pozowali do zdjęć.

Wtedy jedna z dziennikarek zapytała Putina, czy „przestanie zabijać cywili”. Nagranie tej sytuacji opublikował w sieci ukraiński portal "Kyiv Post". Na nagraniu widać, że Putin w odpowiedzi wzruszył ramionami i pokazał, że nie słyszy pytania. Po chwili obaj przywódcy wsiedli do limuzyny prezydenta USA, którą udali się do bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage.

Prezydent USA w drodze na spotkanie z Władimirem Putinem mówił dziennikarzom o zawieszeniu broni w Ukrainie, które chciałby wynegocjować. – Chcę szybkiego zawieszenia broni – podkreślał na pokładzie Air Force One. — Nie wiem, czy będzie to dziś, ale nie będę zadowolony, jeżeli to nie będzie dziś. Wszyscy mówią, że to nie może być dziś, ale ja po prostu chcę, żeby skończyło się zabijanie — dodawał. Zaznaczał też, że nie będzie „negocjował za Ukraińców”, tylko ma zamiar „doprowadzić ich do stołu negocjacyjnego”.

Pierwotnie w planach szczytu była Trumpa i Putina w cztery oczy, jednak Biały Dom poinformował, że spotkanie odbędzie się w formule trzy na trzy. Prezydentowi USA będą towarzyszyć sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff. Kolejnym punktem jest między innymi lunch z udziałem obu delegacji oraz wspólna konferencja prasowa. Jak zapowiadał Trump, rozmowy mają stworzyć grunt pod spotkanie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

