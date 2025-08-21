Tajemnicze zaginięcie zakonnicy. Siostry błagają o pomoc

Członkini zgromadzenia pasjonistek zaginęła 19 sierpnia około godziny 11. Jak piszą zakonnice, s. Janiszewska feralnego dnia przed południem „odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji”. „Po długiej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie [województwo łódzkie – red.] mówiąc, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu. Pomimo intensywnych działań poszukiwawczych prowadzonych we współpracy z policją, jej los pozostaje nieznany” – informują w poście na Facebooku.

Pasjonistki zwróciły się do internautów. „Apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć siostrę Dorotę w ostatnich dniach lub rozpoznają ją dzięki temu komunikatowi, o niezwłoczne poinformowanie policji – najlepiej poprzez kontakt z najbliższym komisariatem lub telefon na ogólnopolski numer alarmowy 112 lub 997. Nawet najmniejsza informacja może uratować jej życie” – zaznaczają.

Pasjonistki są przekonane, że siostra nie opuściła zgromadzenia „dobrowolnie”

Zakonnice zaznaczają, że bardzo dobrze „znają siostrę i wykluczają możliwość jej dobrowolnego odejścia”. Piszą, że s. Janiszewska „od wielu lat pełni posługę nie tylko w edukacji, ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi”. „Jej praca jest pełna poświęcenia i odwagi – dociera do osób żyjących w cieniu przemocy, wyzysku i strachu. W świetle takiej działalności nie można wykluczyć, że zaginięcie może wiązać się z misją, która niesie za sobą ogromne ryzyko” – wskazują.

Zgromadzenie przyznaje, że „niepokój potęguje” dodatkowo „fakt, iż w ostatnich latach w Polsce nasiliła się fala oszustw dokonywanych metodą «na wnuczka» czy «na policjanta»”. Osoby duchowne przekazały również ważną informację, która dotyczy ubioru kobiety. „Pragniemy podkreślić, że s. Dorota może poruszać się bez habitu, ponieważ tego podobno zażądali rozmówcy podszywający się pod policjantów” – czytamy.

Zakonnice proszą użytkowników sieci, by „nagłaśniali sprawę i przekazywali wszelkie informacje”, które „mogą pomóc” w trwających poszukiwaniach s. Janiszewskiej. „Ufamy, że dzięki solidarności, czujności i modlitwie uda się ją odnaleźć i zapewnić jej bezpieczeństwo” – czytamy.

Ziemia Łódzka. Tajemnicze zaginięcie zakonnicy z Kutna

Treść wpisu opublikowana została w mediach społecznościowych, co – w imieniu zgromadzenia – zrobiła s. Monika Nakielska (przełożona wiceprowincii Matki Bożej Częstochowskiej).

Pasjonistki posługują się często skrótem „CP”, który dopisywany jest po ich nazwiskach – od „Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce” (w tłumaczeniu jest to pełna nazwa zgromadzenia).

