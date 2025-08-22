Gigantyczny pożar w centrum Torunia. Kłęby dymu nad miastem

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w samym centrum Torunia. W piątek 22 sierpnia tuż po godzinie 12:30 nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu.

– Ogień pojawił się około godz. 12:30 na dachu nowo budowanego budynku. Na miejscu w akcji gaśniczej uczestniczy osiem zastępów straży pożarnej – powiedział Przemysław Baniecki, oficer prasowy KW PSP Toruń.

Toruń. Pożar w centrum miasta. Trwa akcja służb

Z informacji podawanych przez lokalne służby wynika, że ogień rozprzestrzenił się na terenie budowy przy ulicy Prostej. To właśnie w tym miejscu powstaje nowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Portal Oto Toruń zwraca uwagę na fakt, że jest to duża inwestycja o wartości ok. 25 mln złotych, która ma na celu stworzenie dwukrotnie większej przestrzeni dla strażaków.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży w Toruniu przekazała, że spaliło się około 50-70 metrów kwadratowych dachu, głównie papa i instalacja klimatyzacji.

Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane. Na chwilę obecną nie ma także informacji o rannych czy poszkodowanych. Wiadomo jedynie, że ewakuowano dwie osoby, które po przebadaniu nie wymagały hospitalizacji.

twitter

Pożar w Toruniu. Utrudnienia dla mieszkańców

Z powodu pożaru mieszkańcy Torunia muszą się liczyć z utrudnieniami. Centrum miasta jest całkowicie sparaliżowane, a kilka głównych ulic zostało zamkniętych. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ utworzyły się spore korki.

Czytaj też:

Dramatyczny pożar w Helu. Poruszający komunikat służbCzytaj też:

Lublin walczy z tragicznym pożarem. Dwie osoby nie żyją