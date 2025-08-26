Kolejne spięcie Szymona Hołowni z fundacją Kai Godek. „Konsekwentna cenzura”

Grzegorz Braun w połowie czerwca zniszczył w Sejmie wystawę poświęconą tematyce społeczności LGBT. Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek uznała, że jeśli taka wystawa mogła pojawić się w polskim parlamencie, to ona zorganizuje własną – relacjonuje „Rzeczpospolita”. W połowie lipca fundacja działaczki prolife dostała jednak odpowiedź odmowną. W imieniu Szymona Hołowni podpisał ją dyrektor generalny kierujący gabinetem marszałka Stanisław Zakroczymski.

Nie będzie w Sejmie wystawy Kai Godek. Szymon Hołownia powiedział „nie”

W Sejmie miały znaleźć się plakaty z takimi hasłami jak: „Transseksualista Robert David Ormrod molestował i gwałcił kilkuletnie dzieci. W więzieniu każe nazywać się żeńskim imieniem i zaimkami”, czy „Krzysztof F., działacz LGBT, polityk Platformy Obywatelskiej, wykorzystał seksualnie nieletniego chłopca”.

Godek przekonuje, że takie przypadki nie są odpowiednio nagłaśniane, w przeciwieństwie do np. pedofilii w Kościele. Działaczka zapewnia, że „osoby LGBT są nadreprezentowane wśród sprawców czynów pedofilskich”. Godek oskarża Hołownię o stosowanie „konsekwentnej cenzury”.

Posłanka Lewicy w obronie Szymona Hołowni. „Fałszywa wizja świata”

Marszałka Sejmu broni Wanda Nowicka z Lewicy, zdaniem której „Sejm nie powinien być przestrzenią do prezentowania fanatycznych poglądów, przedstawiających fałszywą wizję świata i szerzących mowę nienawiści”.

Między Hołownią i fundacją Godek już raz doszło do starcia. W lutym 2024 r. rozpatrywano w Sejmie obywatelski projekt ustawy zakazujący marszów równości. Podpisy pod nim zbierała Fundacja Życie i Rodzina. Podczas prezentacji członek zarządu fundacji Krzysztof Kasprzak obrażał osoby LGBT i mówił nie na temat inicjatywy, co spotkało się z reakcją Hołowni.

Czytaj też:

Znana aktorka o tęczy na placu Zbawiciela. „Bardzo cieszę się, że wróci. Komu ona przeszkadza?”Czytaj też:

To jednak nie były plotki! Pierwsza żeńska para w „Tańcu z Gwiazdami”