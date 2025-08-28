Narodowe czytanie z nowym prezydentem. Poznaliśmy tytuł i datę

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Karol Nawrocki będzie kontynuował zwyczaj swojego poprzednika. Tak jak Andrzej Duda z małżonką, tak i on z pierwszą damą zaprosi Polaków na trwające od 2012 roku Narodowe Czytanie.

Nawroccy zapraszają na Narodowe Czytanie

Jak oznajmił w najnowszym wpisie na platformie X, kolejna edycja akcji odbędzie się 6 września. Para prezydencka zajmie się poezją Jana Kochanowskiego. Będą to zarówno fraszki, pieśni, jak i treny.

– Poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana piękną polszczyzną, opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie – współczesnych Polaków – oznajmił w krótkim nagraniu Karol Nawrocki.

– Jest w tych utworach radość i smutek. Jest pocieszenie i wielka pochwała życia – dodawała jego małżonka. – Jest też mądra refleksja o Polsce, troska o dobro wspólne i pomyślność Rzeczypospolitej – mówił dalej prezydent.

Para prezydencka będzie czytać Kochanowskiego

– W 2025 roku to właśnie poezja Jana Kochanowskiego stanowi lekturę akcji Narodowego Czytania – poinformowała Marta Nawrocka. – Wspieramy i kontynuujemy tę wyjątkową inicjatywę, która tak pięknie jednoczy Polaków – podkreślał jej mąż.

– Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem – mówił. – Bądźmy razem, by na nowo odkryć fraszki, treny i pieśni Mistrza z Czarnolasu – zapraszała Nawrocka. – Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września – zakończył prezydent.

