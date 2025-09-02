Dziennikarka zagięła swoich gości. Tak posłowie zareagowali na proste pytanie

Na krótkie odpytywanie z biologii zdecydowała się dziennikarka Magdalena Pernet w programie „Poranek polityczny” w TVP Info. Zapytała zaproszonych do studia polityków, czym różni się okres i owulacja. — Czy może to jednak to samo? — dopytywała z uśmiechem.

Owulacja a okres. Posłowie byli bezradni

— Nie wiem, nie pamiętam. Nie interesowałem się tym, przyznaję, nawet na biologii — oświadczył poseł PiS Andrzej Kosztowniak. – Nie będzie wchodził w te tematy – próbował unikać odpowiedzi senator z Nowej Lewicy Marcin Karpiński. — Nie będę z kolegami polemizował — dodał wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, również uciekając od kłopotliwego tematu.

— I tutaj proszę państwa mamy chyba odpowiedź na to, czy ten przedmiot jest potrzebny – triumfowała dziennikarka, mając na myśli wprowadzoną od tego roku do szkół edukację zdrowotną. Ten pomysł MEN stał się w ostatnich dniach przedmiotem ostrych sporów politycznych.

Edukacja zdrowotna potrzebna. Eksperyment w TVP Info

Poseł Kosztowiak z PiS zwrócił uwagę, że o owulacji dzieci uczą się na biologii. On sam również miał takie lekcje, tylko zwyczajnie zdążył zapomnieć nabytą wiedzę. — No to właśnie jest mały problem, jeżeli mężczyźni, którzy chcą być mężami, ojcami nie potrafią nawet odpowiedzieć na pytanie owulacja, okres, czy to samo, czy może czymś się różni – stała przy swoim dziennikarka.

Do bojkotu edukacji zdrowotnej wzywali m.in. polscy biskupi. Oskarżali resort edukacji o seksualizowanie i deprawowanie uczniów. Ministerstwo podkreślało, że nowy przedmiot jest nieobowiązkowy. Zastąpił on wychowanie do życia w rodzinie i według pomysłodawców ma mówić o zdrowiu w wymiarze nie tylko fizycznym, ale też psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym.

