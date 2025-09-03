Posłanka PiS o edukacji zdrowotnej. Oskarża szefową MEN

Nowy rok szkolny rozpoczął się w poniedziałek. Najwięcej kontrowersji wzbudza ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo oraz wprowadzenie nowego przedmiotu – edukacja zdrowotna.

W podstawie programowej nowego przedmiotu uczniowie znajdą zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego, zasady zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej. Poruszone zostaną również kwestie społeczne, środowiskowe oraz cyfrowe. Uczniowie szkół podstawowych zapoznają się również z tematyką dojrzewania, a szkół średnich – z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Lekcje odbywać się będą raz w tygodniu.

Edukacja zdrowotna. Posłanka PiS oskarża Nowacką

O nowy przedmiot na antenie Radia Gdańsk spytano posłankę Prawa i Sprawiedliwości Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Partia posłanki najgłośniej protestuje przeciwko zmianom wprowadzonym przez ministerstwo kierowane przez Barbarę Nowacką.

Arciszewska-Mielewczyk w odpowiedzi na pytanie o nowy przedmiot oskarżyła ministrę o występowanie przeciwko religii i Kościołowi, który głosami Episkopatu namawia rodziców, aby wypisywali uczniów z nowego przedmiotu.

– Dzieci po takich zajęciach mają w przyszłości awersje do współżycia. Są dzieci, którzy chodzą do psychologów, psychiatrów, nie chcą nawet spojrzeć na dziewczynkę, bo, przepraszam, muszę to powiedzieć, jeżeli mówi się o wargach sromowych, to niektórzy kojarzą to z surowym mięsem – powiedziała posłanka, nie powołując się na żadne źródła czy też naukowe badania.

Rozmowa na antenie i propozycja Witczaka

O edukacji zdrowotnej rozmawiali też goście Polsat News – Paweł Szrot (PiS) oraz Adrian Witczak (PO). Polityk koalicji rządzącej przyniósł do studia książkę i zaprosił parlamentarzystów na zajęcia.

– Okazało się, że niektórzy posłowie nie są przygotowani z zakresu edukacji zdrowotnej, więc stwierdziłem, że zorganizuję lekcje dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. A że jestem biologiem, to będziemy się spotykać w poniedziałki o 8:00. Jak parlamentarzyści mają ochotę, serdecznie zapraszam – powiedział.

