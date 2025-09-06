Zbigniew W. celowo potrącił pięć osób. Policja szuka świadków

Policjanci z Chełmna pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chełmnie wciąż prowadzą śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa przez 56-letniego Zbigniewa W., który w lipcu wjechał samochodem na chodnik i potrącił pięć osób. Do zdarzenia doszło w centrum Chełmna, gdzie mężczyzna najpierw potrącił trzy osoby, po czym jechał dalej potrącając kolejne dwie. Prokuratura od początku uważała, że nie był to wypadek, lecz świadome działanie Zbigniewa W. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa pięciu osób i trafił do aresztu. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

– Przyjęto, że podejrzany działał w celu spowodowania ciężkich obrażeń ciała u dwóch małoletnich dziewczynek oraz lżejszych obrażeń u trzech innych osób – informował wówczas w rozmowie z PAP. zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie Mateusz Wiśniewski. Jak precyzował, wśród poszkodowanych było jeszcze jedno dziecko, kobieta oraz dorosły mężczyzna.

Śledztwo wciąż trwa. Policjanci apelują do świadków o pomoc

Po blisko dwóch miesiącach policja opublikowała w tej sprawie kolejny komunikat, w którym poszukuje świadków zdarzenia.

„Funkcjonariusze proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem. Każda informacja może okazać się istotna dla ustalenia okoliczności zdarzenia” – czytamy w komunikacie. „Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu wskazanych świadków zdarzenia, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie” – informują funkcjonariusze.

Jak informuje TVP Bydgoszcz, potrącone przez Zbigniewa W. dziewczynki do dziś walczą o zdrowie i życie. 11-letnia Eliza doznała złamań kręgosłupa w odcinku piersiowym, licznych otarć i krwiaka wymagającego drenażu. „Czeka ją długa rehabilitacja i leczenie, by mogła znów chodzić i funkcjonować jak przed wypadkiem” – podaje lokalna stacja. W cięższym stanie jest 13-letnia Lena, która z rozległymi urazami głowy i twarzoczaszki wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii.

