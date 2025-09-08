Po rozmowie z prezydentem Litwy Nawrocki podkreślił różnicę. „Nieco inaczej patrzymy”

Karol Nawrocki spotkał się w Wilnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Po rozmowach obaj zapewniali, że ich kraje łączy mocny sojusz. Polak podkreślał, że Litwa to sprawdzony sojusznik z UE i NATO, dlatego wybrał ją jako jeden z pierwszych kierunków podróży podczas tej prezydentury.

Prezydent Nawrocki na Litwie

Nawrocki z zadowoleniem przyznał, że Polska i Litwa, ale także region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie i Europa Środkowo-Wschodnia tworzą kreują solidarną odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji. Dodał jednak, że jest jedna istotna różnica.

— Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest naszym wspólnym, strategicznym celem. Ukraina powinna rozpocząć negocjacje członkowskie z UE jak najszybciej. A data członkostwa nie może przypadać później niż na rok 2030. Jednocześnie należy zadbać o to, aby tą drogą wspólnie z Ukrainą, podążała Mołdawia – podkreślał Nauseda.

— Jeśli chodzi o Ukrainę, nie ma najmniejszej wątpliwości w Polsce i w dyskusjach pomiędzy polskim prezydentem i rządem i w dyskusjach z partnerami zachodnimi, w Europie Środkowej, że wspólnie patrzymy na rosyjskie zagrożenia – zapewniał.

Karol Nawrocki mówił o różnicy między Polską i Litwą

– My w Polsce potrafimy pewne emocje polityczne, emocje w odniesieniu do niektórych postępowań państw Europy Zachodniej, odłożyć na bok, jeśli mówimy o naszym narodowym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie całej Europy. Tutaj musimy być wszyscy razem, dostrzegając zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej – oznajmiał.

– Nieco inaczej patrzymy z panem prezydentem Nausedą na integrację Ukrainy z Unią Europejską. Tutaj nasza wizja i kontynuacja tych rozmów jest na nieco innym poziomie. Wizja moja jako prezydenta Polski. Co nie wyklucza oczywiście naszej pełnej solidarności z Ukrainą w obliczu Federacji Rosyjskiej – zaznaczał Nawrocki.

Program wizyty Nawrockiego w Wilnie

Po południu prezydenci Polski i Litwy mają w planach modlitwę w Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie Karol Nawrocki złoży kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie oraz w kaplicy Powstańców Styczniowych.

Polski przywódca spotka się także z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Sauliusem Skvernelisem. Z kolei na zakończenie wizyty spotka się ze społecznością polską mieszkającą na Litwie.

We wtorek 9 września prezydent Nawrocki będzie kontynuował rozmowy z liderami państw regionu – w Helsinkach spotka się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

