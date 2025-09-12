Komunikat MON. Ukraińcy będą szkolić Polaków?

Polska prowadzi z Ukrainą konsultacje dotyczące szkolenia polskich żołnierzy. Rozmowy są na wstępnym etapie. Zgodnie z polskim stanowiskiem ukraińskie wojsko mogłoby szkolić Polaków na terenie naszego kraju. Temat był przedmiotem rozmowy Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska.

Komunikat MON. Dotyczy szkolenia dronowego

Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła rozmawiał o „zasadach wymiany informacji o zagrożeniach z powietrza oraz możliwości współpracy w zakresie implementacji technologii i operacyjnego wykorzystania bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych w ramach dronizacji pola walki”.

Na portalu X pojawił się komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski” – napisano w poście. Komunikat jest odpowiedzią na pytania, jakie otrzymywało ministerstwo odnośnie do „miejsca planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami”.

twitter

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Zakończenie poszukiwań dronów

W nocy z wtorku na środę drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Najnowsze doniesienia mówią o 19 dronach. Służby dotychczas znalazły 17 obiektów lub ich szczątki.

Aktywna faza poszukiwań dronów została zakończona. W przypadku natrafienia na podejrzany obiekt należy skontaktować się ze służbami, które zajmą się sprawdzeniem doniesienia. Brakujące dwa obiekty mogą znajdować się na terenie kilku województw.

Aktywny pozostaje alarm dla czterech garnizonów policji znajdujących się przy wschodniej granicy. Policjanci pozostają w pełnej gotowości. Dodatkowo alertem objęte są jednostki specjalistyczne saperskie.

Czytaj też:

Zaskakujący sygnał z Białorusi. Były szef BBN wyjaśnia: Wojskowi to wiedzą