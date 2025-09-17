Kaczyński wziął na celownik ambasadę Rosji. Zaskakujący pomysł PiS

Jarosław Kaczyński przekazał, że PiS złoży w Sejmie projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji rosyjskiej ambasady w Warszawie.

Prezes PiS tłumaczył, że obecnie placówka znajduje się w bliskim sąsiedztwie m.in. Kancelarii Premiera oraz Belwederu.

– Dziś jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć. I to chcieliśmy państwu zakomunikować. Mamy nadzieję, że projekt nie znajdzie przeciwników w Sejmie, a jeżeli znajdzie, to będą oni nieliczni – dodał Jarosław Kaczyński.

