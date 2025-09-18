Skandaliczne słowa Czarnka o Nowackiej. Naprawdę to powiedział

Już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego nowy pomysł MEN wywołał falę komentarzy. Decyzją resortu kierowanego przez Barbarę Nowacką, do planów lekcji została wprowadzona edukacja zdrowotna.

Warto zaznaczyć, że edukacja zdrowotna to na razie przedmiot nieobowiązkowy, z którego można zrezygnować do 25 września. Rodzic, który nie chce, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, musi złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły. Uczeń pełnoletni musi samodzielnie wypełnić stosowną deklarację.

Przeciwko nowemu przedmiotowi stanowczo protestowali polscy biskupi. Z kolei dyrektorzy szkół zwracali uwagę na problemy organizacyjne.

Pomysł MEN ostro skrytykował także Przemysław Czarnek. Poseł PiS w rozmowie z telewizją wPolsce używał nazwy „edukacja seksualna”. – Ona w polskiej szkole była, jest i będzie. Jak się spojrzy, chociażby na podstawy programowe do klas 4-6 to pięć z sześciu punktów to są punkty wyjęte wprost z naszych podstaw programowych – stwierdził były minister edukacji narodowej.

Parlamentarzysta przekonywał, że „zawsze w polskiej szkole była obecna nauka o organizmie człowieka, o jego sferze seksualnej, o rozrodczości”. – Wszyscy byliśmy poddani tej dobrej edukacji. Natomiast narracja Lewicy od zawsze jest taka, że nie ma w polskiej szkole edukacji seksualnej i trzeba ją tam wprowadzić – powiedział.

W dalszej części rozmowy Przemysław Czarnek postanowił zwrócić się wprost do szefowej MEN. – To pytanie, co Barbara Nowacka wprowadza? Powinna mieć taką koszulkę z napisem „seks instruktor” i chodzić w niej do szkoły, do ministerstwa – ocenił poseł PiS.

