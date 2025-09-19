Hołownia miał się spotkać z posłem PiS. Nastąpił nagły zwrot

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt uchwały, którego celem jest wywłaszczenie rosyjskiej ambasady w Warszawie. Aktualnie mieści się ona w prestiżowej lokalizacji przy ulicy Belwederskiej. J

arosław Kaczyński tłumacząc powody podjęcia inicjatywy zaznaczył, że takie działanie jest potrzebne, ponieważ przedstawicielstwo dyplomatyczne Rosji znajduje się w bliskim sąsiedztwie ważnych państwowych budynków. Dodawał, że „zmiana lokalizacji jest także niezbędna w obliczu agresywnych działań Rosji, ataku dronów czy aktów dywersji”.

Hołownia miał się spotkać z posłem PiS. Nowe fakty

Z ustaleń WP wynika, że jeszcze w piątek 19 września miało dojść do spotkania Szymona Hołowni z Marcinem Ociepą. To właśnie ten poseł PiS był odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały w sprawie rosyjskiej ambasady. Ostatecznie jednak rozmowa została odłożona. Na razie konkretny termin nie został wyznaczony. Dziennikarze usłyszeli jedynie, że spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień.

Według nieoficjalnych doniesień, politykom PiS bardzo zależy, żeby projekt został poddany pod obrady na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 24 września. – Jeśli projekt uchwały trafi do którejś z komisji, na przykład spraw zagranicznych, to chcielibyśmy, by komisja zajęła się tym szybko. Bo ta sprawa nie powinna wywoływać kontrowersji i zyskać poparcie wszystkich ugrupowań – tłumaczył jeden z polityków PiS.

Polska wyśle notę dyplomatyczną do Rosji?

Partia Jarosława Kaczyńskiego chce też iść o krok dalej i próbować namówić rząd Donalda Tuska, aby wysłał notę dyplomatyczną do Rosji. – W nocie tej powinna być zwrócona uwaga, że Polska rozważa procedurę wywłaszczenia, a Federacja Rosyjska powinna przemyśleć lokalizację swojej placówki – powiedział polityk PiS w rozmowie z WP.

– Z taką właśnie prośbą, propozycją, powinniśmy się zwrócić. Że proponujemy przeniesienie ambasady. Sprawa jest bardzo delikatna, dlatego potrzebne są odpowiednie działania dyplomatyczne, na najwyższym poziomie profesjonalizmu – dodał.

Z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego płyną głosy, że Szymon Hołownia nie będzie blokował procedowania uchwały. Powód? Dla każdego ugrupowania w parlamencie sprzeciw wobec twierdzenia, że ambasada Rosji nie powinna znajdować się tuż obok budynków rządowych oraz Belwederu, byłoby problematyczne.

Politycy KO o pomyśle PiS

Na razie nie wiadomo, jak do inicjatywy PiS ustosunkują się inne kluby. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki przyznał, że „byłby ostrożny, ponieważ wejście w życie uchwały oznaczałoby automatycznie, że Polska straci budynek swojej ambasady w Moskwie”. Polityk dodał jednak, że położenie rosyjskiej ambasady w pobliżu budynków MON, KPRM czy Belwederu nie jest dobre.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik rządu Adam Szłapka. – Nie podoba mi się to, że tak duży i okazały budynek jest w centrum miasta, w tak kluczowym miejscu – powiedział na antenie Polsat News.

