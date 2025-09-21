Grzybiarze znaleźli szczątki kolejnego drona? Pilny komunikat policji

W niedzielę 21 września mazowiecka policja wydała komunikat. „Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia” – czytamy.

Jak poinformowano, powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących sprawy.

Więcej informacji wkrótce.