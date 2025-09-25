Sondaż ws. edukacji zdrowotnej. Polacy mają jasne stanowisko

Badanie przeprowadzone zostało przez SW Research dla portalu Onet. Respondenci wzięli udział w ankiecie agencji badawczej w ubiegły wtorek i środę. Przy realizacji sondażu przedstawiciele pracowni posiłkowali się metodą wywiadów online.

„Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?” – takie pytanie otrzymywały kolejne osoby, które zgodziły się wziąć udział w sondażu. Ich odpowiedź może być zaskoczeniem dla środowisk konserwatywnych (w szczególności dla katolików).

Sondaż w sprawie edukacji zdrowotnej. Polacy mają jasne stanowisko

Przeważająca liczba respondentów na pytanie pracowni odpowiedziała twierdząco. Opcję „Tak” wskazało 53,7 procent wszystkich ankietowanych. Przeciwnych wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu jest 27,1% osób. Tylu badanych odpowiedziało „nie”. Spory odsetek nie był w stanie wskazać żadnej z możliwych odpowiedzi – aż 19,3% nie zajęło ws. żadnego stanowiska.

Nie ma wielkiej różnicy w odpowiedziach, gdy rozróżnimy ankietowanych ze względu na płeć – nieco większy procent kobiet był „za” uczestnictwem uczniów w nowych zajęciach.

W badaniu udział wzięła ogólnopolska próba dorosłych w liczbie 846 (tyle ankiet zostało wypełnionych w dniach 23-24 września).

Polacy wypiszą dzieci z nowego przedmiotu MEN? Ujawniliśmy wyniki sondażu

Podobny sondaż, również zahaczający o kwestię lekcji z edukacji zdrowotnej, pracownia SW Research przeprowadziła też niedawno dla portalu Wprost. W badaniu tym respondenci otrzymali pytanie, czy planują wypisać swoje dzieci z uczestnictwa w edukacji zdrowotnej.

21,2 % osób, które sprawa ta dotyczy bezpośrednio, chce wykonać taki ruch. Na taki krok decydować się nie zamierza jednak 18,2% z nich. Dzieci w wieku szkolnym nie ma zaś bagatela 60,6% ankietowanych.

„Za” wypisaniem dzieci z nowego przedmiotu nieco częściej od kobiet byli mężczyźni.

