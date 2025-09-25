Potężna awaria w Kielcach. Mieszkańcy mieli problemy z wodą

Wodociągi Kieleckie poinformowały, że „naprawiają uszkodzenie magistrali wodociągowej o przekroju 300 mm na ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską”. „Braki, niedobory lub pogorszenie jakości wody mogą wystąpić na obszarze miasta zasilanym z ujęcia w Białogonie. Do uszkodzenia doszło prawdopodobnie podczas robót drogowych prowadzonych w tym miejscu” – podkreślono w dalszej części komunikatu.

Do potężnej awarii doszło przy budynku MPK Kielce. Jak zaznaczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, stało się to „po pracach, których celem było wyznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (nie przy przychodni, tylko przy budynku administracyjnym MPK)”. Zdarzenie spowodowało znacznie utrudnienie wyjazdów miejskim autobusom z bazy spółki.

Błyskawiczna i wzorowa reakcja Wodociągów Kieleckich po awarii. MPK Kielce zabrało głos

„Około godziny 13.00 uszkodzony przewód wodociągowy został wyłączony, a wodę z ujęcia w Białogonie poprowadzono do miasta z innych kierunków. Ciśnienie wody wraca do normy. Nie ma już rozlewiska wody, które utrudniało ruch” – zaznaczyły w kolejnej aktualizacji Wodociągi Kieleckie. Głos ponownie zabrało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach, które skupiło się na problemie związanym z niewłaściwym zdaniem MPK wyznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych.

Wodociągi Kieleckie jeszcze przed wystąpieniem awarii informowały o modernizacji sieci wodociągowej na ulicy Młodej, na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Uprzedzono, że w tym regionie oraz na ulicach przyległych mogą wystąpić braki w dostawie wody i krótkotrwałe pogorszenie jej jakości. Utrudnienia mogą potrwać w piątek od godz. 22:00 do soboty do godz. 10:00.

Czytaj też:

Brudny 2-latek błąkał się po ulicy i pił wodę z kałuży. Ojciec był pijanyCzytaj też:

Lewica chciała darmowej wody w restauracjach. Pogardliwa odpowiedź ministra