Darmowe obiady w polskich szkołach? Razem zebrało podpisy

Szkolne stołówki miałyby być darmowe? Chcą tego posłowie partii Razem, którzy 26 września złożyli projekt ustawy do laski marszałkowskiej. „Mamy to! Marcelina Zawisza ogłosiła właśnie oficjalnie z mównicy – zebraliśmy podpisy pod ustawą partii Razem o bezpłatnych obiadach w szkole!” – cieszył się Adrian Zandberg, informując i sukcesie na platformie X.

Darmowe obiady dla wszystkich uczniów. Razem zebrało podpisy

„Dziękuję 18 posłom, którzy odważyli się podpisać za bezpłatnymi posiłkami dla dzieci! Zwłaszcza, że nie wszędzie było to miłe widziane” – dodawał jeden z liderów ugrupowania. Warto przypomnieć, że darmowe obiady w szkołach to nie tylko projekt lewicowych partii. Podczas kampanii wyborczej niemal wszystkie siły zapowiadały, że wprowadzą takie rozwiązanie.

— Mamy projekt, który może zmienić to, jak funkcjonuje polska szkoła — mówiła przewodnicząca Razem Marcelina Zawisza, odwołując się do pomysłu wprowadzenia darmowych posiłków dla wszystkich uczniów, niezależnie od dochodów rodziców.

— Żeby żadne dziecko nie musiało się martwić, czy ma pieniądze na obiad, czy wzięło ze sobą pożywienie do szkoły, czy jest to posiłek zdrowy i zbilansowany — podkreślała posłanka. Koło poselskie Razem liczy obecnie tylko 5 posłów, dlatego partia Zawiszy i Zandberga musiała mocno wytężyć siły, by zebrać wymagane minimum 15 podpisów. Ostatecznie poszło nawet nieco lepiej.

Zawisza: To wpływa pozytywnie na wyniki w nauce

— Każde dziecko zasługuje na to, żeby zjeść raz dziennie ciepły posiłek. To wpływa pozytywnie na ich wyniki edukacyjne, pomaga skoncentrować się na nauce. Cieszę się, że w tej izbie będziemy ten projekt procedować. Składaliśmy ten projekt już w poprzedniej kadencji, mamy nadzieję, że tym razem uda się sprawę doprowadzić do szczęśliwego zakończenia – mówiła Zawisza.

Według szacunków podawanych przez Zandberga, koszty wprowadzenia darmowych obiadów w szkole to około 6 mld. złotych. Obecnie darmowe jedzenie jest dostępne tylko dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Program „Posiłek w szkole i w domu” wymaga odpowiednich kryteriów dochodowych, złożenia wniosku i przedstawienia dokumentów.

Czytaj też:

Lewica chciała darmowej wody w restauracjach. Pogardliwa odpowiedź ministraCzytaj też:

Miał być „wielki sukces”, jest „wizerunkowa katastrofa”. Edukacja zdrowotna została źle przygotowana?