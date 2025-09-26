W Warszawie zawyją syreny. Wyjaśniamy, o co chodzi

Warszawski ratusz wydał komunikat, w którym poinformował mieszkańców o zbliżających się na przełomie września i października odbiorach punktów alarmowych. Przez pięć dni – od 29 września (poniedziałek) do 3 października (piątek) Warszawiacy spodziewać się mogą kilkunastosekundowych dźwięków syren.

Test syren w Warszawie. Informacja dla mieszkańców

„Przez kolejnych pięć dni, od najbliższego poniedziałku (29 września) do piątku (3 października), od godz. 8 do godzin popołudniowych będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego” – napisał ratusz Warszawy w komunikacie.

Urzędnicy przekazali mieszkańcom, źe syreny uruchamiane będą, aby sprawdzić poprawność ich działania. Warszawiacy mają nie traktować sygnałów dźwiękowych jako sygnały ostrzegawcze.

„W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności” – dodano.

Sokołów Podlaski i Warszawa. MUW z apelem do mieszkańców

O testach syren poinformował też Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Poza Warszawą w komunikacie wymieniono również Sokołów Podlaski – tutaj testy odbędą się 26 września.

„Dzisiaj o godz. 14 na prośbę Starostwa Powiatowego na terenie powiatu sokołowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, za pośrednictwem wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Inicjatywa ma na celu sprawdzenie integracji pomiędzy systemem powiatowym i wojewódzkim” – pojawiło się na stronie urzędu.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomniał, że dźwięków syren na terenie Warszawy i w powiecie sokołowskim nie należy traktować jako alarmu.

„Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktów alarmowych. Nie jest to sygnał ostrzegawczy związany z realnym zagrożeniem” – napisano.

