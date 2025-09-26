Największy propagandysta XXI wieku. Ruszy plebiscyt Kanału Zero

Krzysztof Stanowski (Kanał Zero) we wpisie na portalu X zapowiedział ciekawą inicjatywę.

Krzysztof Stanowski ogłasza plebiscyt. Znanych jest 15 kandydatów

„Drodzy Państwo, już niedługo w Kanale Zero odbędzie się walka gigantów” – rozpoczął swój wpis. W kolejnym zdaniu wyjawił, czego dotyczyć będzie rywalizacja: „Wybierzemy największego propagandystę XXI wieku”.

Dziennikarz zapowiedział, że plebiscyt będzie miał formę pucharową, a „zwycięzca otrzyma Złotą Kurę”.

Krzysztof Stanowski wymienił nominowanych. O tytuł „największego propagandysty XXI wieku” powalczą: Tomasz Lis, Monika Olejnik, Danuta Holecka, Samuel Pereira, Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Dorota Wysocka-Schnepf, Justyna Dobrosz-Oracz, Marek Czyż, Bracia Karnowscy, Wojciech Czuchnowski, Kamila Biedrzycka, Dominika Wielowieyska, Kamil Dziubka i Renata Grochal.

Ostatnie, szesnaste miejsce pozostało puste. „Kogo brakuje?” – zapytał Stanowski.

Jacek Kurski, Tomasz Sakiewicz i Krzysztof Stanowski. Wybrane propozycje internautów

Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele różnych redakcji – postaci kojarzone z TVP pod przewodnictwem Jacka Kurskiego: Danuta Holecka, Michał Rachoń, Samuel Pereira, Miłosz Kłeczek, Bracia Karnowscy (od 2023 związani z telewizją wPolsce). Na liście znalazł się Marek Czyż, prowadzący po zmianie władzy w TVP główny serwis informacyjny oraz Dorota Wysocka-Schnepf, z którą Krzysztof Stanowski wszedł w ostatnim czasie w otwarty konflikt. Są też dziennikarze krytyczni wobec poprzednich rządów i uważani przez niektórych za sprzyjających Donaldowi Tuskowi – Tomasz Lis, Monika Olejnik, Monika Wielowieyska, Wojciech Czuchnowski czy Justyna Dobrosz-Oracz.

Wpis spotkał się z licznymi reakcjami internautów.

„Kurski się nie załapał? Dlaczego? No i brakuje mi Sakiewicza” – napisała jedna z internautek. Wiele osób podzieliło jej pogląd twierdząc, że Jacek Kurski byłby głównym pretendentem do tytułu. Niektórzy pytali też o brak samego Krzysztofa Stanowskiego wśród nominowanych.

