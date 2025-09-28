Krupa na wspólnej imprezie z Tarczyńskim. Siostra gwiazdy zabrała głos

Joanna Krupa rozgrzała internet za sprawą nagrania z imprezy, która odbyła się w miniony weekend w jednej z restauracji w Browarach Warszawskich. Gwiazda TVN bawiła się w towarzystwie ekipy programu „Top Model”. Wśród gości można było dostrzec także Dominika Tarczyńskiego.

Dziennik „Fakt” poszedł o krok dalej i opublikował zdjęcia Joanny Krupy i polityka PiS, na których m.in. obejmuje on celebrytkę i gładzi ją po włosach.

Po publikacji nagrania i fotografii w sieci zawrzało. Sami zainteresowani nie chcieli komentować całego zamieszania. Europoseł PiS stwierdził jedynie, że „jest to prywatna relacja i chciałby, żeby tak pozostało”.

Sprawy nie chciała również komentować siostra Joanny Krupy. Marta Krupa pojawiła się w jubileuszowym odcinku Tańca z gwiazdami i przy okazji została zapytana przez dziennikarzy o znajomość gwiazdy z politykiem PiS. – Musicie się zapytać mojej siostry, bo ja naprawdę nie chcę komentować. Mówiąc szczerze, to jest prywatne życie mojej siostry. Ja robię co innego, ona zupełnie robi co innego i ciężko mi powiedzieć coś na ten temat – tłumaczyła.

Dopytywana o szczegóły, Marta Krupa potwierdziła, że jej siostra i Dominik Tarczyński się znają, ale jak zapewniła, że nie jest do big deal (wielka sprawa – red.). – Znają się. To prostu było takie normalne, że wszyscy idą na kolację i to nie był taki big deal (wielka sprawa — red.). Ja wiem, że była burza po tym wszystkim, ale to naprawdę nie jest taki big deal. Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie chcę się w to mieszać, bo naprawdę to nie jest mój problem – dodała.

