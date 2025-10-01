Tajemnicze zaginięcie młodego małżeństwa. Policja z Sopotu apeluje o pomoc

We wtorek 30 września Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała komunikat w sprawie poszukiwań młodego małżeństwa. Zaginęli Tomasz Grzegorz Wilczyński i Karolina Paulina Wilczyński.
W policyjnym komunikacie nie podano żadnych szczegółów dotyczących okoliczności, kiedy po raz ostatni małżeństwo kontaktowało się z rodziną albo gdzie po raz ostatni 25-latkowie byli widziani. Aby usprawnić poszukiwania opublikowano jedynie zdjęcia zaginionych.
Zaginęło młode małżeństwo. Apel policji z Sopotu
W oficjalnym komunikacie policjanci zwrócili się z prośbą o kontakt do osób, które mają jakiekolwiek informacje na temat 25-latków. Z funkcjonariuszami można skontaktować się na kilka sposobów:
- telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 (całodobowy numer oficera dyżurnego) lub tel. 47 74 26277 (sekretariat Wydziału Kryminalnego KMP Sopot);
- osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie (ul. Armii Krajowej 112 A);
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
